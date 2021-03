Video | Melgarejo analizó la situación epidemiológica desde el inicio de la pandemia

A un año del inicio de la pandemia, el jefe del Servicio de Emergencia Covid-19 del Partido de La Costa, Marcelo Melgarejo, brindó una conferencia de prensa en el Espacio Multicultural de San Bernardo donde realizó un balance y análisis de la situación epidemiológica y sanitaria del distrito.

El funcionario llamó a lo largo de todas sus palabras a no bajar la guardia respecto a los cuidados: “Si bien estamos frente a la campaña de vacunación más grande de la historia, este es el tramo donde más tenemos que estar concentrados porque la pandemia no haga estragos en nuestra comunidad”.

CONTAGIOS EN EL PERSONAL DE SALUD

“Tenemos números inferiores a la media internacional y nacional. Tenemos un 4 por ciento de contagios en el personal de salud a lo largo de toda la pandemia. Hemos tenido 109 empleados de salud contagiados, lo cual habla tanto de la capacitación como de la responsabilidad de todo el personal que ha trabajado durante esta pandemia”, señaló Melgarejo.



CONTAGIOS ENTRE TURISTAS Y RESIDENTES DURANTE LA TEMPORADA DE VERANO

“Hemos tenido 760 confirmados durante la temporada 2021, pero el 23 por ciento son turistas y el 77 por ciento son residentes. Esto nos habla de que no han venido turistas a traer el virus, no han venidos contagiados a contagiarnos a nosotros”, consideró.



“Hemos sido nosotros mismos infringiendo las normas preventivas y de higiene, los que hemos propiciado que el virus se transmita”, agregó.



Y continuó: “Es un dato importantísimo porque significa que la actividad comercial, la actividad laboral, no es la fuente fundamental de contagio si se toman las medidas adecuadas. La fuente de contagio y la posibilidad de transmisión sigue estando en la conducta individual de cada uno de nosotros y en la transmisión que nosotros ejerzamos con otras personas si no tomamos las medidas adecuadas”, remarcó Melgarejo.



LA TASA DE LETALIDAD PRODUCTO DEL COVID-19

“Tenemos otro dato importantísimo, la tasa de letalidad, que significa la cantidad de fallecidos respecto a la cantidad de pacientes contagiados es del 1.62 por ciento. Esto significa que hemos podido a través de las medidas de prevención que se han tomado a lo largo de este año que pasó y del trabajo descomunal que ha hecho el personal médico y de enfermería, técnico y sobre todo del personal de terapia intensiva para que el virus no se convierta en mortal y las complicaciones del virus no se conviertan en una sentencia de muerte para el paciente”, valoró.

“Con las medidas de sostén adecuadas, con la infraestructura adecuada, con la disponibilidad de camas adecuada, con la toma de decisiones en el momento oportuno, hace que la enfermedad pueda ser abordable y esto es lo que sucedió aquí en nuestras localidades”, afirmó el funcionario municipal.



LOS CASOS ACTIVOS

“La cantidad de activos al día de la fecha, hasta el día de ayer inclusive, la cantidad de activos es de 144 casos en todo el Partido de La Costa”, precisó y detalló que “este número lo que nos dice en principio son todos residentes. Nosotros tenemos alrededor de 36 pacientes de zona sur, 31 de zona norte, 45 de zona centro y alrededor de 30 pacientes del ámbito privado de todos los laboratorios del Partido de La Costa”



“Esto nos dice que el virus sigue circulando y que sigue habiendo fuentes de contagio. Es importantísimo saberlo porque el problema está en que nosotros seguimos transmitiendo el virus y si seguimos infringiendo aquellas conductas que nos llevan al contagio, vamos a seguir en un número constante”, insistió.



CANTIDAD DE TESTEOS



“Hemos testeado cerca de 7.300 personas, hablando únicamente de los test realizados en el ámbito público, si consideramos los test del ámbito privado, sumados al trabajo que se ha hecho desde el Operativo Detectar conjunto entre Nación y Municipalidad, los test se van a cerca de 10 mil”, sostuvo Melgarejo.



“Esto implica que se ha hecho un gran despliegue para tratar de detectar en el seno de la comunidad los pacientes sintomáticos de Covid-19 para tratar de que sea el diagnóstico lo más precoz posible y por lo tanto cortar la cadena de transmisión propiciando el aislamiento del paciente”, explicó.



TOTAL DE PACIENTES CONFIRMADOS Y LA INCIDENCIA POR HABITANTES

“Al día de la fecha tenemos cerca de 2.650 pacientes confirmados para Covid-19, esto nos permite hacer un cálculo de un apropiado número que es la incidencia cada 100 mil habitantes. Nosotros tenemos una incidencia cada 100 mil habitantes en el período de la pandemia que fue este año de aproximadamente 2.700 casos confirmados de Covid-19”, confirmó.



Con estas cifras, Melgarejo analizó: “Nos pone en un cuarto de la cantidad de casos que tienen localidades muy parecidas a las nuestras”.



COMPARATIVA CON OTROS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN



En relación a municipios como General Pueyrredón y Pinamar, el Partido de La Costa mantiene estadísticas favorables en materia de contagios. “Nosotros estamos entre un cuarto y un tercio de la cantidad de caso que han tenido cada 100 mil habitantes que han tenido otras localidades. Esto habla de que a medida se hacen todos los esfuerzos por parte de los vecinos y vecinas, las autoridades sanitarias y el conjunto de funcionarios trabajan para sostener y propiciar el desarrollo de una estrategia sanitaria, los resultados están a la vista, no solo durante desarrollo de la pandemia sino dentro de la temporada estival”, manifestó.



TOTAL DE FALLECIDOS POR ENFERMEDAD DE COVID-19 GRAVE

“Tenemos 43 fallecidos desde el inicio de la pandemia por enfermedad Covid grave. Esto nos permite calcular que nuestros muertos por millón son muchísimo más bajos a la media nacional”, indicó.



LOS CASOS ACTIVOS EN COMPARACIÓN CON EL PICO DE OCTUBRE DE 2020

“Los 144 casos activos, es un número que se viene manteniendo desde hace ya varias semanas, fluctúa entre 125, 140, 150 y esto nos debe llamar la atención, porque si los números bien se están estabilizando, no descienden drásticamente, porque hay un relajo, una sensación de fin de ciclo”, argumentó.



“Nosotros ahora estamos por encima de la cantidad de casos de octubre (de 2020) y sin embargo hacemos de cuenta que estamos ya en plena normalidad y esto nos tiene que alertar, que no estamos bajo ningún concepto en la normalidad, sino que estamos en un nueva normalidad que implica un montón de cuidados y restricciones que van a hacer que nuestro Partido pueda afrontar sus actividades laborales, académicas, sin tener que sufrir nuevas restricciones”, recalcó el encargado del Servicio de Emergencia Covid-19.



LA RESPONSABILIDAD COMO LA CLAVE PARA ESTE AÑO



“En la medida que no se entienda que tenemos que afrontar estos próximos días y semanas de la pandemia con responsabilidad y adoptando todas las medidas, los casos se van a disparar”, advirtió.



Y completó: “En este nuevo año, depende de nosotros como ciudadanos que podamos seguir manteniendo esta conducta y que podamos seguir sosteniendo estadísticas favorables. Es cuestión de responsabilidad individual y responsabilidad comunitaria como vecinos y vecinas”.