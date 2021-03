Video | “Cuando me escriben para construir, ustedes saben que yo respondo”

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, abrió hace días atrás una nueva asamblea legislativa de cara al año de gestión. En un extenso discurso y ante la atenta mirada de oficialistas y opositores, el jefe comunal costero no solo habló de lo realizado o por realizarse, sino que marcó la cancha hacia afuera y subrayó los compromisos que deben existir hacia adentro, en su propio equipo.

“A veces uno cree o quiere hacer creer que la persona que esta a cargo tienen los hombros de un gigante y por eso tiene que poder hacer todas las cosas, pero la realidad es que no es así (…) todos tienen mi WhatsApp, cuando me escriben para construir, ustedes saber que yo respondo y que no le esquivo la jeringa”, sentenció Cardozo.

Enfático, el alcalde del distrito expresó: “ya cuando existen otro tipo de situaciones empieza un poco a incomodar”, al mismo tiempo que destacó la necesidad de ser “creativos” tanto para legislar como para gestionar.

En el mismo tramo del discurso, pidió que las diferentes áreas de gobierno acerquen el material del trabajo que llevan adelante sea a alguna plataforma digital, o a la propia web oficial de La Costa.

De esta manera, los ecos de las palabras de Cristian Cardozo todavía resuenan para adentro del gabinete y para afuera. Mira el video: