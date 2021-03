Las bajadas a playa cubiertas por guardavidas en marzo

Durante el mes de marzo continúa el Operativo de Seguridad en la Playa con la presencia de guardavidas distribuidos en los más de 90 kilómetros de extensión del frente marítimo del distrito.

Cabe destacar que, como cada año el operativo comenzó el 15 de noviembre y se extenderá hasta el 15 de abril. En este sentido, es importante remarcar que durante el mes de marzo la presencia de los guardavidas en sus puestos será en el horario de 9.00 a 19.00.

Además, se recomienda a los bañistas ingresar al mar en aquellas zonas donde están ubicados los puestos para su mayor seguridad, como así también respetar los códigos de banderas.

A continuación, el listado de todos los puestos que están en funcionamiento con coberturas de guardavidas en marzo:



SAN CLEMENTE

(Zona prohibida de baño entre Playa Norte y Punta Rasa)

Punta Rasa

Calle 18

Av. II

Calle 69

A.C.A.

Calle 3 Sur

Calle 2 Sur

Calle 73

Calle 13

Calle 71

Calle 19

Av. 7

Calle 32

Playa Norte

Calle 47

Muelle

Calle 49

Calle 70

Calle 79

Calle 50

Calle 3 Norte



LAS TONINAS

Calle 8

Calle 12

Calle 18

Calle 26

Calle 32

Calle 34

Calle 36

Calle 40

Calle 44

Calle 46

Calle 48

Calle 50

Calle 52

Calle 54

Calle 58



SANTA TERESITA

Calle 28

Calle 30

Calle 33

Calle 35

Calle 39

Camping

Av. 41

Calle 43

Calle 44

Calle 46

Calle 48

Calle 50



MAR DEL TUYÚ

Calle 54

Calle 56

Calle 57

Calle 58

Calle 59

Calle 61

Calle 63

Calle 68

Calle 70

Calle 71

Calle 72

Calle 73

Calle 79

Calle 80

Calle 86

Calle 90

Calle 94

Calle 97



COSTA DEL ESTE

Av. 1

Av. 5

Av. 6



AGUAS VERDES

Chiriguano

Diaguita

Cormorán



LUCILA DEL MAR

Córdoba

Misiones

Rebagliatti

Entre Ríos

Salta

Belgrano

Santa Fe

Jujuy



COSTA AZUL

Duhau

Alberdi

Urquiza

Dardo Rocha



SAN BERNARDO

Obligado

Félix Frías

Zuviría

Hernandarias

Av. San Bernardo

Garay

Santa María de Oro

Andrade

Querini

Falkner

Strobel

Mensajerías

Joaquín V. González

Drumond

Machado



MAR DE AJÓ

Buenos Aires

Sarmiento

Corrientes

San Luis

Marano

Azopardo

Avellaneda

Rial

Prefectura

Blanco Encalada

Ramos Mejía

La Argentina

Alte. Brown

Torino

Colón

Yunke

Gaito

Pueyrredón

José Ingenieros

López Calvetti

Sacconi



NUEVA ATLANTIS

Cobos

Echeverría

Almafuerte

Andrade

Suárez

Roldán

Alberdi

Camping Nueva Atlantis



CÓDIGOS DE BANDERA

-Celeste: mar bueno.

-Roja con negro: mar peligroso.

-Amarilla con negro: mar dudoso.

–Roja: prohibido bañarse.

-Blanca: Niño/a perdido.

-Negra: evacuación de la playa por probable tormenta eléctrica



CONSEJOS PARA BAÑISTAS

-Respetar las indicaciones de los guardavidas y el código de banderas del estado del mar.

-Nunca internarse en el mar si no hay guardavidas.

-No ingresar al agua durante tormentas eléctricas.

-No aproximarse desde el agua a muelles o zonas rocosas.

-No ingresar al mar en las salidas náuticas.