Los motivos de la invasión de mosquitos en La Costa

La Dirección de Investigación y Desarrollo de la Municipalidad informó que este fenómeno que se replica en toda la región corresponde a las intensas lluvias y vientos de los últimos días que produjo un incremento notable en la población de mosquitos.

A su vez, los especialistas del área aseguran que los mosquitos se alejarán cuando cambien las condiciones climáticas. La propagación de mosquitos observados en los últimos días en el Partido de La Costa fue producto de las lluvias (que han favorecido la eclosión de los huevos), y de los vientos (que han arrastrado mosquitos adultos desde las zonas de cría hacia las zonas urbanizadas).

Se prevé, de no producirse nuevas lluvias, a los pocos días de la aparición explosiva de mosquitos, estos desaparezcan al no encontrar ambientes adecuados para poner sus huevos.

El mosquito en cuestión se encuentra ampliamente distribuido en nuestro país, llegando hasta Tierra del Fuego, resiste sin problemas los fríos del invierno bonaerense por eso lo encontramos durante todo el año. Se llama Aedes albifasciatus y su aparición luego de las lluvias de verano es un fenómeno habitual de esta región que puede ocurrir una o varias veces al año, siempre vinculado a las condiciones meteorológicas de: temperaturas elevadas y lluvias muy abundantes luego de un período de sequía.

El Aedes albifasciatus no es vector de ninguna enfermedad para humanos, de modo que no representa un problema para la salud pública, salvo el caso de personas alérgicas a sus picaduras. Además, los especialistas coinciden en que la fumigación no es una buena medida para controlar a este tipo de mosquito.

La Dirección de Investigación y Desarrollo de la Municipalidad cuenta con el asesoramiento para el monitoreo del mosquito vector del dengue de la Dra. Sylvia Fischer, perteneciente al Grupo de Estudio de Mosquitos del Departamento de Ecología, Genética y Evolución e IEGEBA (UBA-CONICET) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.