Afirman que Macri quiere a “El Dipy” como candidato

Según fuentes del PRO al portal LPO, Mauricio Macri se reunión más de una vez con el cantante de cumbia que en los últimos tiempos parece haber abandonado ese oficio para dedicarse a Twitter y participaciones mediáticas que lo convirtieron en una suerte de opositor al Gobierno de Alberto Fernández.

El Dipy, cuyo nombre es David Adrián Martínez, adquirió reconocimiento en el mundo de la música tropical a través de la banda El Empuje. Luego hizo una fructífera carrera como solista, con pocas repercusiones en los últimos tiempos, en los que se dedicó más bien a opinar sobre política.

Según la misma versión, Macri se enamoró del coraje de El Dipy para “plantarse al gobierno de Alberto”, cualidad que valora por contraste con la actitud reaccionaria para oponerse que le reclama a otros dirigentes de Juntos por el Cambio.

No sería la primera vez que el macrismo busca éxito en famosos sin formación ni experiencia en la gestión pública: ya tuvo en listas y puso a ocupar cargos ejecutivos y legislativos al ex cocinero Martiniano Molina, al humorista Miguel del Sel, al actor Segundo Cernadas, al ex futbolista Carlos Mac Allister y al ex árbitro de fútbol Héctor Baldassi, entre otros.

Fuente Política Argentina