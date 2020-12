La acción tiene que ver con “el día después” de las fiestas navideñas y de fin de año para que se genere conciencia de la basura que se propaga por las calles de nuestros barrios.

No es una convocatoria con un día ni un horario en particular, sino que tiene que ver con que, en primera instancia, no se generen deshechos en las playas ni en la calle y que, si eso paso, que entre todos podamos limpiar las zonas “el día después”.

Así lo contó Darío Alaniz, desde “Yo amo mi playa”: