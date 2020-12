Mañana realizarán una Jornada Regional por la Memoria

Se realizará el Conversatorio “Hasta que aparezcan todos”, del que participarán Ana María Careaga, ex detenida-desaparecida, hija de Esther Ballestrino de Careaga, co directora del Instituto Espacio para la Memoria, testigo y querellante en los juicios, junto a Florencio Gabriel Quiroga, en representación de Familiares de desaparecidos y ex detenidos por razones políticas del Partido de La Costa.

Escuchá más detalles en la voz del Director de Derechos Humanos del Partido de La Costa, Alejandro Laregina: