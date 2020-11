Verano | Repaso por los anuncios de Cardozo

Cristian Cardozo, presentó “La Costa Unida”, un plan de acción integral para la temporada de verano que reúne anuncios y medidas vinculados tanto a la organización del espacio público y los espacios compartidos, como la seguridad ciudadana, el fortalecimiento del sistema sanitario y las herramientas para la prevención y los cuidados de la salud.

“Esta nueva instancia constará de dos etapas. La etapa que viene comienza este domingo 1 de noviembre, algo que ya hemos estado hablando en distintas comunicaciones. Una instancia que es para los propietarios y las propietarias no residentes, quienes tendrán que presentar un formulario impreso o digital, que ya está disponible junto a los requisitos correspondientes en nuestra página www.lacosta.gob.ar. Con estos formularios podremos crear registros que nos permitan mantener un seguimiento preciso y actuar de manera veloz y certera ante posibles casos de coronavirus”, informó el primer mandatario de La Costa.



En esta línea, el intendente comentó que los vecinos y vecinas de La Costa ya no deben realizar el aislamiento de 14 días al regresar al distrito. “Podremos salir e ingresar sin necesidad de quedar luego en aislamiento. Pero no significa que debamos relajar los cuidados ni desatender las medidas preventivas, más bien por el contrario debemos redoblar los recaudos sanitarios”, subrayó.



“La segunda etapa de apertura que indicó el Gobierno de la Provincia será desde el 1 de diciembre y se extenderá hasta la Semana Santa para el desarrollo de la actividad turística en general. Para este período trabajaremos en conjunto con la aplicación Cuidar Verano, que emite un Certificado Único Habilitante que será requisito para el ingreso. Esta herramienta informática permitirá tener un relevo en tiempo real sobre el afluente turístico y demás información vital para el control de la circulación”, explicó.

Vamos a construir un Hospital Modular en La Costa, también vamos a construir otros hospitales modulares en Villa Gesell, en Mar del Plata, en Monte Hermoso; en distintos lugares que van a reforzar justamente todo lo que tenga que ver con los hospitales municipales en caso de que sea necesario. Con la misma lógica de estar preparados para el peor de los escenarios, como les he planteado desde que comenzó la pandemia en cada una de las comunicaciones que hemos tenido, que siempre a pesar de ir trabajando fuertemente con todos los actores de la comunidad y de tener los niveles de contagio, siempre nos preparábamos para el peor de los escenarios y esta no va a ser la excepción”, aseguró el intendente.

“Con el ejemplo de casos europeos, decidimos impulsar y enviar al Concejo Deliberante un nuevo emplazamiento del área gastronómica, que quiero aprovechar y agradecerle a cada uno de los concejales que trataron el tema y que pudieron llevarlo adelante, que nos dieron esta herramienta para poder entregar hoy a cada uno de los vecinos y vecinas que desarrollan la actividad.”



“De esta manera vamos a dar la posibilidad a todos los sectores gastronómicos, sea un restaurante, sea una heladería, sea un bar, un hotel, que puedan sacar sus mesas de una forma prolija y ordenada, que lo puedan hacer o bien en la vereda, o en algún deck que se emplazará luego en la calle y de esta forma poder convertir el espacio público en una prolongación de sus comercios para que tengan la oportunidad de cuidar su trabajo sin descuidar el aforo y el distanciamiento social”, desarrolló el intendente, quien pidió a todos los gastronómicos y hoteleros que hagan uso de esta ordenanza.

Sobre las propuestas que lanzará el municipio para cautivar al turismo, el jefe comunal adelantó: “A estas líneas principales de trabajo, que guiarán los esfuerzos y el empeño decidido de esta gestión, le sumamos también propuestas para este verano, una agenda diaria con actividades saludables, recreativas y en contacto con la naturaleza que hacen foco en disfrutar en familia con todos los cuidados correspondientes”.



Respecto al desarrollo de las actividades para esta temporada, el intendente puntualizó: “Las actividades habilitadas para este verano estarán todas protocolizadas, con control de capacidad, distanciamiento social y obligación del uso del tapaboca. El circuito de Parques Temáticos estará abierto y tendrá por prioridad el mantener los cuidados mencionados. Les pido a todos aquellos prestadores de servicios, como así también a todos aquellos que van a recibir el servicio, que seamos muy respetuosos de cada una de las medidas, que exijamos cada una de las medidas porque eso nos va a dar una mayor tranquilidad para el disfrute”.



El mandatario local también invitó a descargar la aplicación Viví La Costa, la que en los próximos días contará con toda la información indispensable para estar al corriente de las novedades, tanto en materia turística como sanitaria.

Cardozo habló de una nueva herramienta: “Pondremos en marcha el programa Alerta La Costa, un sistema de seguridad con múltiples canales que permitirá a los vecinos y vecinas realizar reportes o denuncias que puedan afectar tanto su seguridad como la de terceras personas”, anunció el intendente precisando que el servicio se encontrará disponible en teléfonos, aplicación para celulares, en un sitio web, a través de mensajes de texto y como botón de pánico, integrando a todos los sistemas de emergencia. En esta primera instancia sumará a los prestadores de servicios.



Asimismo, comentó que se continuará brindando apoyo a la Policía Local con la entrega de más automóviles y camionetas que los refuercen en el desarrollo de sus tareas cotidianas.

Sobre la implementación de este sistema de aforo en las playas, el ejecutivo local explicó: “Es una herramienta digital, una aplicación, que relevará la capacidad máxima de personas en el espacio disponible que garantice el distanciamiento social necesario para cuidar la salud. Con esta tecnología y con la ayuda de auxiliares de playa podrán saber qué playa cuenta con el lugar libre disponible como para disfrutar de nuestra principal bondad natural sin poner en riesgo nuestra salud ni la de los demás bañistas”.

Por ultimo, anunció también la fecha de inicio del Operativo de Seguridad en Playa. “El próximo 15 de noviembre pondremos en marcha el Operativo de Seguridad en Playa, un operativo singular no solo por la cantidad de personal involucrado en la tarea, único en Latinoamérica, sino por la extensión de tiempo y de territorio que despliega. Este verano, además de velar por la seguridad en playa, los y las guardavidas colaborarán con el trabajo de los auxiliares de playa”.