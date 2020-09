También mirá!

El ex juez federal, ex ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ex embajador argentino en Uruguay y ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, "lucho" con Nación y Provincia para la reapertura de muchos comercios y sectores económicos, ante la presión social, económica y política y llevó forzosamente a Mar del Plata a la fase 4 y hoy, la ciudad trepa a los 2524 contagios y más de 117 muertes desde que comenzó la pandemia.