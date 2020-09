ANSES otorgará un subsidio a víctimas de violencia de género

La ANSES y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación otorgarán una prestación económica para promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo por situación de violencia de género.

Dicha prestación consistirá en una suma de dinero no reintegrable, personal, no renovable y no contributiva equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que se abonará durante seis meses consecutivos.

Su finalidad será contribuir a solventar los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias.

Así lo detalló Walter Goñi, titular dela UDAI de Anses Santa Teresita: