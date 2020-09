Cristian Cardozo aseguró a Télam que “lo que dicen algunos medios nacionales no es la verdad”

El intendente del partido de La Costa, Cristian Cardozo, dio una entrevista con la Agencia Nacional de Noticias y habló de todo.

El mandatario, quien ayer firmó junto a sus pares de distintos distritos costeros un comunicado para llevar tranquilidad a los propietarios de viviendas en la costa atlántica bonaerense, con referencia a supuestas usurpaciones de terrenos y casas, aseguró a Télam que “lo que se refleja en algunos medios nacionales con respecto a este tema no es la verdad”.

En diálogo con la agencia, el jefe comunal costero aseguró que entiende la inquietud de los dueños de propiedades “pero le llevamos tranquilidad, porque nada sucedió y nosotros trabajamos para que nada parecido tenga lugar en ninguna de las 14 localidades que integran el partido de La Costa”, aseguró.

Télam: ¿Cuál es la situación que se vive en el partido de La Costa con respecto a la supuesta usurpación de terrenos y viviendas?

Cristian Cardozo: Lo que se refleja en algunos medios nacionales con respecto a este tema no es la verdad de lo que se vive en ninguno de los municipios de la costa atlántica bonaerense. No existió nunca ningún tipo de episodio de estas características. Nosotros hemos tomado intervención en unos terrenos donde hubo algún intento de asentarse pero inmediatamente actuamos con la justicia y la policía y resolvimos esas situaciones puntuales. Entendemos el temor de las personas que tienen propiedades en estos destinos turísticos pero le llevamos tranquilidad porque nada sucedió y nosotros trabajamos para que no pase en ninguna de las 14 localidades que integran el partido de La Costa.

T: ¿Qué sucedió con los propietarios que se acercaron ayer a los retenes de General Lavalle o Punta Médano con el fin de ingresar al distrito?

CC: Ayer por la mañana, unas 20 personas provenientes en su mayoría del Área Metropolitana de Buenos Aires y La Plata se manifestaron entregando un petitorio para poder ingresar al distrito. Nosotros desde hace tiempo hacemos respetar el decreto presidencial que aclara que no se puede circular por la ruta, salvo una situación de necesidad, urgencia o de salud. De este modo, si alguien necesita entrar al municipio, se le da un tiempo para que pueda llevar a cabo su gestión y retirarse a su domicilio real.

T: ¿Cómo evalúa el trabajo que realiza el Ministerio de Seguridad provincial, con el exdiputado Rodolfo Iriart en la coordinación de los retenes a lo largo de toda la costa atlántica?

CC: Tenemos un contacto permanente y diario. Trabajamos para que todos los retenes en la ruta Interbalnearia 11, como en las que nos unen con distritos vecinos, sean eficientes y no exista circulación, evitando así que aparezcan brotes del virus. Además, desarrollamos acciones conjuntas para que la población tome conciencia y sea responsable a la hora de trasladarse de un lugar a otro.

T: En las últimas horas, usted firmó un acuerdo con otros intendentes costeros, ¿en qué consiste?

CC: La propuesta de los intendentes firmantes, de Mar Chiquita, Monte Hermoso, Villa Gesell, General Alvarado, Punta Indio y nosotros de La Costa, fue seguir coordinando con el Gobierno provincial acciones para intensificarán los controles en las rutas bonaerenses, a fin de evitar el traslado de ciudadanos y ciudadanas, debido a que es el único modo de no seguir propagando el nuevo coronavirus. Somos conscientes de que faltan pocos meses para la temporada de verano y continuamos elaborando protocolos estrictos que nos permitan recibir turistas, para lo cual es indispensable sostener estables las cifras de cantidad de contagios y ocupación de camas en nuestros distritos. De manera que, por eso, todos los intendentes queremos llevarle a la población un mensaje de tranquilidad, prudencia y solidaridad.

T: ¿Qué les dice a aquellos propietarios que quieren llegar hasta La Costa para ver sus casas?

CC: Nosotros nos estamos cuidando mucho y eso significa que estamos de manera indirecta cuidando a todos los que vacacionan en la costa atlántica bonaerense. Lo que más queremos es llegar bien a la temporada, que exista una reactivación económica y que los argentinos puedan descansar como se merecen, ya que ha sido un año muy difícil. La Costa es un destino que cuida no solo a su población sino a todos aquellos que nos visitarán a partir del próximo mes de diciembre.

T: ¿Cómo controlan la seguridad del partido?

CC: Tenemos una estrategia y nos manejamos de manera integral entre Nación, provincia de Buenos Aires y el municipio tanto en la cuestión sanitaria, como en la de seguridad y acción social. En ese sentido, sentimos el acompañamiento constante tanto del gobernador Axel Kicillof como del propio presidente Alberto Fernández con quien mantenemos un dialogo de manera interrumpida.

T: ¿Cuál es la situación epidemiológica del distrito?

CC: Hoy en las 14 localidades que forman parte de nuestro distrito, desde San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Costa Chica, San Bernardo, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, Aguas Verdes, Punta Médano, Pinar del Sol, Costa Esmeralda, Lucila del Mar, Nueva Atlantis hasta Mar de Ajó, y con una población total de 100.000 habitantes, tenemos solo 8 casos activos de coronavirus identificados y sin brote alguno.

T: ¿De qué manera han logrado tener bajo control el coronavirus?

CC: Lo que queremos nosotros, que somos municipios turísticos, es llegar sanos con todos los prestadores de servicios para poder recibir a los visitantes cuando sea el momento. Si hoy por hoy no tomamos todos los recaudos sanitarios, podemos llegar a cometer un error y generar que se enfermen nuestros vecinos. Así, no podríamos prestar el servicio que todos los visitantes se merecen.