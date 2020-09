Producción de espectáculos en Mar del Plata: “El verano no va a ser normal”

El empresario Pablo Baldini adelantó en una radio marplatense que será imposible hacer shows en espacios cerrados hasta el año que viene.

“Cómo voy a estar pensando en el verano si no se qué va a pasar la semana que viene en Mar del Plata. El verano no va a ser normal, no estoy pensando hacer shows hasta marzo o abril”, destacó.