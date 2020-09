“No necesitamos aplausos, sí que la población colabore”, dijo director de Hospital de La Plata

El Director del Hospital Sor María Ludovica de La Plata, Eduardo Pucci, dijo que los trabajadores de la salud “están agotados, con mucho trabajo” e instó a la población a “no salir a calle y cuidarse”, ante el aumento de casos de coronavirus.

“El Covid-19 es un patología muy severa. Estamos en contacto con ella, peleándola cotidianamente y nuestro mayor problema es que la mayoría de los trabajadores de la salud están agotados, con mucho trabajo”, afirmó Pucci en diálogo con Radio Provincia.

El funcionario sostuvo que, a pesar de contar con los equipos de protección, “el hecho de estar en contacto directo con el virus sumado al cansancio y la multiplicidad de trabajos, lleva a que pueda haber algún descuido o algún error” de quienes están al frente de la lucha contra la pandemia.

“Necesitamos que la gente se cuide para cuidarnos; no necesitamos aplausos; no somos héroes, somos trabajadores de la salud y para eso estamos, pero necesitamos que la población colabore no con aplausos sino no saliendo a la calle”, aseguró el director del hospital provincial.

En este marco, agregó: “Esto no es una primavera; hay que quedarse en casa para disminuir el riesgo de contagio”.

Pucci reconoció que ayer fue una jornada “muy triste” al referirse a la despedida y homenaje que se realizó en la puerta del hospital a Antonio Gil Yovera, un enfermero del Servicio de Emergencias que falleció por Covid-19.

“Fue un baldazo despedir a Antonio, pero hoy ya están todos trabajando al pie del cañón”, subrayó y comentó que 85 trabajadores del hospital permanecen aislados debido a que el contacto con el virus es permanentemente.

Por otro lado, indicó que en los últimos días aumentaron mucho los casos sobre todo en el interior del país: “En el interior hay lugares colapsados, da bronca ver gente que no lo entiende, viniendo al hospital vi gente haciendo picadas, gente joven que contagia”.

“La gente está desgastada, devastada psíquicamente porque quieren ver una vacuna ya, pero la vacuna al menos hasta marzo no la vamos a tener y hay que seguir cuidándose”, reflexionó el profesional.

Además, destacó que, aun en el contexto de la pandemia, en el hospital se realizó un trasplante de médula ósea en un niño de 3 años y dijo que “eso fue importantísimo porque era una sala cerrada desde abril del año pasado y en menos de 5 meses hicimos el primer trasplante”.

“También realizamos un doble trasplante renal para dos chiquitos, con un equipo de gente muy escaso y trabajando desde las 21 hasta las 4 de la mañana, en medio de esta pandemia y esto es el orgullo de este hospital”, precisó.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) reveló que 60 trabajadores de Salud de la provincia fallecieron como consecuencia de la Covid-19.