El choque entre un motociclista y un caballo, un cúmulo de irresponsabilidades que terminó en un accidente evitable

El especialista Ariel Perez, integrante del área de Seguridad e Higiene del hospital Garraham, dialogó con Radio Noticias y realizó un análisis del caso puntual ocurrido hace algunos días: un choque entre un motociclista y un caballo suelto en una calle de tierra en la localidad de Mar de Ajó.

Según quien formó parte de la dirección de Seguridad e Higiene de Presidencia de la Nación hasta el 2019, son varios los factores que se congregan en este accidente que se podría haber evitado.

En principio, obviamente, el caballo no debería haber estado suelto pero además de esto, la velocidad del conductor de la moto era muy alta. Esto sumado a que en materia de seguridad vial, la recomendación para circular en calles que no son asfaltadas o adecuadas para el tránsito de neumáticos, es de 10 a 20 km/h dado que ante cualquier situación que se debe reaccionar rápidamente, los frenos no responderán de la mejor manera.