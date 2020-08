También mirá!

Después de que Viviana Canosa tomara dióxido de cloro en vivo en su programa de Canal 9, el músico Andrés Calamaro usó su cuenta de Twitter para apoyar el consumo de la sustancia. “Es la única cura que conocemos... La otra es quedarse en casa y no está funcionando, esperar el verano no funciona donde ahora es verano. Otra solución, como una vacuna, no existe... quedarse esperando una vacuna es abonar al miedo”, escribió.