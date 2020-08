Calamaro se sumó a Canosa y salió a promover el dióxido de cloro como cura para el coronavirus

Después de que Viviana Canosa tomara dióxido de cloro en vivo en su programa de Canal 9, el músico Andrés Calamaro usó su cuenta de Twitter para apoyar el consumo de la sustancia. “Es la única cura que conocemos… La otra es quedarse en casa y no está funcionando, esperar el verano no funciona donde ahora es verano. Otra solución, como una vacuna, no existe… quedarse esperando una vacuna es abonar al miedo”, escribió.

“Tu fuente debe ser un tablero ouija. No hay cura, quedarse en casa funciona, ya existen varias vacunas y se están terminando de probar. Los que no se quedan en casa se ve que no tienen miedo y por su culpa hay tantos contagios”, lo cruzó un usuario.

Pero el artista sentenció: “Mi fuente es el médico que nos cuida sanos a toda la familia. Tampoco es la única fuente. Esperábamos que el verano aplaque la pandemia, pero en el norte es verano y siguen peor que antes. Usted es un improvisado”.

Fuente Infocielo