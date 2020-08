La carta del intendente Yeza a los pinamarenses

El Jefe Comunal de Pinamar, Martín Yeza, realizó un pedido a toda la comunidad de su distrito a través de una carta que compartió por sus redes sociales.

La solicitud decía lo siguiente:

LES ESCRIBO UNA CARTA PARA HACERLES UN PEDIDO.

Queridos vecinos: Desde el 18 de Marzo vivimos una realidad muy poco común: tanto en las relaciones con nuestros amigos y nuestra familia, como en las relaciones con los vecinos y los miembros de nuestra comunidad, a todos nos afecta la distancia. Los primeros días de la cuarentena nos encontraron intentando descubrir cual era la mejor forma de cuidarnos del COVID19. Tanto el presidente como los gobernadores e intendentes de todo el país coincidimos en un primer diagnóstico: era necesaria la cuarentena para cumplir con el doble objetivo de evitar los contagios, por un lado, y de preparar el sistema de salud, por otro lado.Es un orgullo que hayamos podido avanzar tanto en tan poco tiempo: nuestro hospital se preparó de la mejor manera para enfrentar la pandemia. Adquirimos una nueva planta de oxígeno para mejorar la capacidad general del hospital; duplicamos la cantidad de camas para pacientes respiratorios (que hicimos anexando el Centro de Jubilados) y está en plena obra la construcción de una sala totalmente nueva, pensada para funcionar como sala de maternidad cuando pase la pandemia. Todo esto lo hicimos juntos, con el esfuerzo de la municipalidad pero fundamentalmente con las donaciones y el esfuerzo de muchos vecinos de Pinamar. Pasaron los días y de a poco fuimos dando luz verde a la liberación de nuevas actividades. Primero fue el mantenimiento general y los parqueros; luego fueron las salidas de esparcimiento; las obras particulares; poco después los comercios minoristas. Ya entrados en la Fase 5, los Pinamarenses pudimos retomar reuniones sociales, los gimnasio y otras actividades deportivas. Tenemos que ser conscientes que en muchas provincias y ciudades del país, pero sobre todo en el AMBA, la situación es bien distinta. La pandemia está en su pico, los casos diarios aumentan y muy lejos se encuentran muchos argentinos de disfrutar de las mismas actividades que nosotros los pinamarenses.Pero las cosas han cambiado a nivel local en los últimos días, lo que nos lleva a la necesidad de nuevas decisiones. En primer lugar, y como producto del lógico movimiento económico dentro de la fase 5, en los últimos días hemos tenido nuevos casos positivos de COVID19. En segundo lugar, la llegada del frío hace que se empiecen a propagar las enfermedades respiratorias típicas del invierno.Por todo lo anterior, quiero hacerles un pedido: un pedido que les hago cargando la responsabilidad de intendente pero también como vecino de Pinamar. El pedido es sencillo: no hagan reuniones sociales; no vayan al gimnasio; no vayan a realizar actividades deportivas en conjunto; no saluden con la mano ni dando besos; no compartan el mate; lávense las manos constantemente y extremen las precauciones sanitarias. en su hogar y en sus lugares de trabajo.Sé que es duro. Sé que estamos cansados y preocupados por la crisis económica. Sé que nos pesa estar lejos de los seres queridos. Pero para dar respuestas públicas a esta pandemia necesitamos también del esfuerzo y del cuidado extremo de todos.Estoy firmando el decreto para volver a la Fase 4 de la cuarentena. Las reuniones sociales, las actividades en gimnasios y las prácticas de otros deportes quedarán momentáneamente restringidas.Estoy convencido que de esto vamos a salir más fuertes y juntos que nunca. Les mando un fuerte abrazo!

Martín.