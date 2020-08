Cómo responde el seguro si tenes un siniestro vial y no hiciste la VTV

Una de las consultas por parte de varios oyentes de Radio Noticias que generó una gran repercusión en las redes de la emisora, fue la duda de cómo reacciona la cobertura de seguros ante un accidente vial de una persona que no tenga la Verificación Técnica Vehicular (VTV) actualizada.

Ante la incertidumbre, La Primera Mañana de Radio Noticias dialogó con el asesor de seguros de La Perseverancia, Roberto Choidi, quien brindó detalles al respecto y afirmó que ante una situación de esas características el seguro responde favorablemente.

Además agregó que “todas las compañías de seguros que operan en el Partido de La Costa lo van a atender”. Asimismo sostuvo que estas consultas son muy habituales porque la VTV varía según la jurisdicción o la zona.

Por último añadió que “hay que tener en cuenta que en el 99% de los casos no está dentro de la cláusulas particulares la exigencia de la VTV”.

“Fijense que cuando haces un seguro no te piden la VTV, entonces si no te piden la VTV al momento de hacerte un seguro, no te la van a pedir al momento de resarcirte el daño”, finalizó.