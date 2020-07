Habilitaron la pesca en muelle en La Costa

Hoy se volvió a habilitar la actividad de pesca en muelle en todo el Partido de La Costa y ya está disponible el protocolo para la práctica adecuada con las medidas de seguridad e higiene pertinentes para evitar el brote de COVID-19.

PROTOCOLO GENERAL APLICABLE A LAS ACTIVIDADES EXCEPTUADAS

DEL AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO Y DE LA PROHIBICIÓN DE CIRCULAR

Todas las actividades que se detallan a continuación podrán ser realizadas, siempre

y cuando cumplan con las siguientes normativas:

Distanciamiento social,

Higiene de manos,

Higiene de la tos (toser o estornudar en el pliegue del codo),

Uso adecuado de tapabocas (debe cubrir nariz, boca y mentón),

Las personas con los siguientes síntomas: Dificultad respiratoria, Fiebre, Tos seca,

Mialgias (dolor muscular) Disnea (ahogo o dificultad en la respiración) Odinofagia

(dolor de garganta) Rinorrea (secreción acuosa o mucosa de los orificios nasales)

y/o que hayan viajado fuera del Partido de La Costa (territorio provincial, nacional o

del exterior) o que hayan estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado

de COVID19 en los últimos veintiún (21) días, NO DEBEN REALIZAR NINGUNA

DE ESTAS ACTIVIDADES y deben consultar por los medios habilitados (103 – 147).

Para desplazamientos desde y hacia el trabajo, en viajes cortos, se recomienda caminar para permitir liberar espacio en el transporte público y así permitir que quienes no tengan otra alternativa de traslado puedan utilizar colectivos, taxis y/o remises. En los casos que, resulte posible, se sugiere organizar el funcionamiento con dotación de personal rotativo cada 14 días, de modo tal que en caso de aparecer un caso sospechoso de COVID 19 no se vea resentida la actividad.

PROTOCOLO COVID 19 – PESCA ARTESANAL CON FINES PRODUCTIVOS

EN MUELLES – MUNICIPALIDAD DE LA COSTA.-

1.- ANTECEDENTES.-

El coronavirus es una nueva enfermedad respiratoria. El pasado 31 de diciembre se

comunicaron a la OMS varios casos de neumonía en Wuhan, una ciudad situada en

la provincia China de Hubei. Se trataba de un virus diferente a los ya conocidos, lo

cual resulta preocupante porque se desconoce de qué manera los nuevos virus

pueden afectar a las personas. Una semana más tarde, el 7 de enero, las autoridades chinas confirmaron que habían identificado un nuevo coronavirus, una familia

de virus que causan el resfriado común y enfermedades como el mers y el sars.

Este nuevo virus se denominó, provisionalmente, 2019-nCoV. (OMS, enero 2020)

Con fecha 5 de febrero se publicó el informe de la OMS sobre la situación global en

la que se destaca que hasta la fecha hay 20630 casos confirmados de 2019-nCoV

en 24 países, (el 99% informan desde China). Se ha notificado un total de 425 muertes en los cuales un deceso ocurrió fuera de china, en Filipinas. El miércoles 11 de

marzo, la OMS declaro oficialmente al coronavirus como pandemia. Ello, por los

altos niveles de propagación y gravedad. Es así que mediante Decreto N°260/2020,

el Poder Ejecutivo Nacional estableció la Emergencia Sanitaria en todo el territorio

nacional.

Conforme se ha propagado el virus y con fin de mitigar el contagio, el PEN dicto el

decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 estableciendo el “aislamiento social,

preventivo y obligatorio” a todos los habitantes del territorio nacional. Frente a la

velocidad que se desarrolla la avanzada del virus, resulta necesaria la activación de

los protocolos de prevención y contingencia en el desarrollo de la actividad de pesca

artesanal con fines productivos desde la línea de playa.-

2.- ACCIONES PREVENTIVAS A TOMAR.-

Todas las medidas y acciones dispuestas en el presente protocolo tienen naturaleza

de preventivas en relación a la propagación del COVID-19 y son de aplicación obligatoria para todos los interesados.-

2.- A) REGULACIÓN DE PESCA ARTESANAL CON FINES PRODUCTIVOS EN

MUELLES.-

En el ingreso al muelle, a todos los concurrentes se le entregará una copia del presente protocolo y se le solicitará que complete la planilla adjunta con todos los datos

que la misma requiere y su firma.-

Se recomienda no realizar la actividad de pesca aquellas personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo.

En virtud del presente protocolo, el pescador solo podrá desarrollar su actividad con

caña, líneas de mano y/o cualquier dispositivo similar que permita ser manipulado

desde el Muelle.-

Queda expresamente prohibido prestarse elementos entre pescadores durante la

jornada de pesca.-

Al retirarse del lugar elegido, deberá efectuar una prolija limpieza y acopio de los

residuos que hubiere producido durante su permanencia en ese lugar.-

Una vez elegido el lugar para la práctica de esta actividad, no podrá cambiarse de

lugar en la misma jornada

La actividad de pesca, en los términos del presente protocolo se podrá desarrollar

en el horario que va desde las 08:00 am hasta las 00:00 am.-

En los horarios de ingreso y egreso se evitará el contacto y circulación de nomas de

2 personas a los fines de garantizar el debido distanciamiento social.-

2.- B) MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.-

Toda aquella persona que desarrolle la actividad de pesca en los términos del presente protocolo deberá:

Adoptar las acciones necesarias para garantizar e incrementar las condiciones de higiene personal.

Adoptar las acciones necesarias y propias de la desinfección de los elementos de pesca y/o elaboración del pescado para su consumo siguiendo las

presentes instrucciones.-

LIMPIEZA.-

La actividad de pesca no solo alcanza a la acción de extraer el recurso natural del

mar, sino también su tratamiento para convertirlo en un alimento apto para el consumo humano.-

En el lugar donde dicha tarea se ejecuta (elaboración del producto terminado), es

fundamental llevar adelante asiduamente las tareas de limpieza. Se recuerda que

diversas superficies deben ser desinfectadas regularmente para minimizar el riesgo

de transmisión por contacto: mostradores, barandas, picaportes, puertas, mesadas,

etc.

Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las

superficies con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la suciedad presente.

La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar

de la limpieza seca (escobas, cepillos, etc.) Un procedimiento sencillo es la técnica

de doble balde y doble trapo:

Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente

de uso doméstico suficiente para producir espuma.

Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y

friccionar las superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la

más sucia.

Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.

Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente

(balde 2) con solución de agua con detergente.

DESINFECCIÓN.-

La desinfección debe realizarse diariamente y debe complementarse con la

ventilación de ambientes.

Una vez realizada la limpieza de superficies efectuar desinfección según las

recomendaciones: uso de solución de agua-lavandina. Con esta solución

pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente limpias o luego

de su limpieza. Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros

microorganismos y requiere de elementos de uso corriente: agua, recipiente,

trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con

concentración de 55gr/litro):

Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua.

Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las superficies a desinfectar.

Dejar secar la superficie.

Quien lleve adelante la presente tarea debe utilizar equipo de protección

individual adecuado para limpieza y desinfección.

RECORDAR SIEMPRE QUE LAS TAREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN NO

SOLO DEBEN SER LLEVADAS A CABO EN LUGARES FÍSICOS DONDE SE ELABORE EL PRODUCTO FINAL (LIMPIEZA, FILETEO, ETC) SINO TAMBIÉN EN RELACIÓN A LOS ELEMENTOS DE PESCA (CAÑA, REEL, ANZUELOS, ETC.-)

LAVADO DE MANOS.-

Es fundamental el constante lavado de manos con jabón antibacterial y toallas desechables.

Luego del lavado se debe utilizar alcohol en las manos.

VENTILACION.-

Mantener espacios comunes ventilados. La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas temperaturas debe hacerse

con regularidad para permitir el recambio de aire.

En otras circunstancias y lugares se recomienda que se asegure el recambio

de aire mediante la abertura de puertas y ventanas que produzcan circulación

cruzada de aire.-

ADOPTAR LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL QUE IMPLICAN LAS

SIGUIENTES ACCIONES INDIVIDUALES:

Dejar una distancia de 2 metros entre vos y otros;

Evitar las multitudes y las reuniones masivas en las que sea difícil mantener

la distancia adecuada de los demás;

Evitar pequeñas reuniones en espacios cerrados, como celebraciones familiares;

Evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas;

No compartir mate, vajilla y utensilios;

Evitar visitar a personas vulnerables, como las que se encuentran en centros

atención para personas motores u hospitales, bebés o personas con sistemas inmunes comprometidos debido a enfermedades o tratamiento médico.-

Luego de retornar de la jornada de pesca es imperioso el lavado de toda la

indumentaria utilizada.-

INDUMENTARIA DEL PERSONAL DE PESCA ARTESANAL CON FINES PRODUCTIVOS DESDE MUELLE.-

Todo aquel que desarrolle actividades de pesca artesanal deberá utilizar:

Mameluco tipo TYVEK no poroso

Barbijo

Guantes Látex

Antiparras

3.- PLAN DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS.-

En caso de que cualquier persona involucrada en la actividad de pesca artesanal

con fines productivos en Muelles abarcada por el presente protocolo presente síntomas de fiebre y uno o más síntomas respiratorios como tos, dificultades respiratorios, perdida del olfato, del gusto y/o fatiga entre otros, se debe dar aviso INMEDIATO y DESDE EL LUGAR EN DONDE SE ENCUENTRE a las autoridades sanitarias del Partido de la Costa comunicándose telefónicamente al número 107 y seguir las indicaciones que le brinden los efectores de salud.-

Nota: Respecto al FUNCIONAMIENTO Y//O habilitación del restaurante – bar, confitería, el presente protocolo es específico para la actividad de Pesca artesanal en

Muelles, dicho funcionamiento se deberá adaptar a las normativas vigentes propuesta por nuestro municipio y aprobadas en el orden provincial o nacional.