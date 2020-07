La concejala del bloque Juntos por el Cambio del Partido de La Costa dialogó con Radio Noticias y dio detalles de los encuentros virtuales que mantuvo con las referentes del PRO, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich.

Asimismo la dirigente local se mostró contenta por contar con el apoyo de tanto de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires como de la ex Ministra de Seguridad de la Nación. “Me deja tranquila y me alegra bastante”, sostuvo Correa.