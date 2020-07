Cristian anunció medidas preventivas en función de un nuevo período epidemiológico

En el marco de la aparición de un nuevo caso de COVID-19 en una vecina de la localidad de Mar de Ajó, el intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, brindó una conferencia de prensa donde anunció la puesta en marcha de una serie de medidas preventivas para afrontar el nuevo período epidemiológico.

En primer lugar, el jefe comunal se refirió al caso puntual y precisó que se trata de una vecina que atraviesa una enfermedad oncológica, cuyo tratamiento realiza fuera del Partido de La Costa. En este contexto, se produce el contagio, que se confirmó con un resultado positivo en el día de ayer martes.

Poniendo como ejemplo lo ocurrido con este caso, el mandatario local reafirmó que son varias las maneras en que ingresa el virus a las ciudades y que es por eso que es necesario, según considera, mantener todos los cuidados individuales y colectivos. “No hay que cuidarse ahora, hay que cuidarse siempre. No es ahora, va a ser siempre. Más allá de este caso, tenemos que seguir cuidándonos y vamos a tener que seguir cuidándonos seguramente por mucho tiempo”, consideró.



LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL NUEVO PERÍODO EPIDEMIOLÓGICO

Luego de llamar al respeto dentro de la comunidad y a mantener la cautela, el jefe comunal informó que se tomarán dos medidas para este nuevo período epidemiológico, que apuntarán a evitar la circulación entre las localidades y a suspender la realización de reuniones o eventos sociales por el lapso de una semana, quedando sujeto a la evaluación constante que se hará de dichas normas.

“Les pedimos a los vecinos que traten de circular en su localidad, que no se muevan entre localidades. Tratemos de no salir a la ruta si no es por cuestiones urgentes y necesarias. Hay localidades que están comunicadas, ahí pueden moverse dentro de esa zona con todas las precauciones”, explicó sobre la reducción en la circulación.

En tanto, sobre las reuniones sociales, indicó: “Durante una semana en toda La Costa vamos a suspender las reuniones sociales que teníamos estipuladas por decreto en 10 personas en el ámbito privado. No sólo por el caso puntual positivo sino por situaciones que vimos en las últimas semanas. Hemos desalentado muchas fiestas, hemos pedido responsabilidad a los padres y a los chicos, los errores que vemos en las localidades tienen que ver con estas fiestas”.



“El hecho que tengamos la posibilidad de hacer reuniones no significa que podamos hacer fiestas. Las reuniones tienen un protocolo y un horario estipulado, debemos tener responsabilidad individual y respetar los protocolos para que no surjan brotes. Tenemos un montón de permisos pero hay que respetar los protocolos para que no llevemos el virus a casa”, completó Cristian tras anunciar esta medida que regirá hasta el próximo 15 de julio.

En esta línea, el intendente ponderó la importancia de la implementación de cada uno de los protocolos. “Los protocolos tienen un objetivo epidemiológico, cuidarnos como comunidad. Le pido a todos los prestadores de actividades que extrememos los protocolos, que seamos precisos con ese tema. También a todos los vecinos y vecinas que usemos tapaboca y mantengamos la distancia social. Así, por más que el virus esté, a casa no lo llevamos”, aseveró.



EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD

Tras mencionar que al día de hoy el 90 por ciento de los municipios bonaerenses tuvieron casos de COVID-19 reafirmando que el virus ingresa en diversas formas a las comunidades, el ejecutivo local confirmó que se viene trabajando intensamente y en articulación con el diputado Juan Pablo de Jesús y también con la senadora Gabriela Demaría para estar preparados ante las peores situaciones que pudiesen surgir en materia sanitaria.

En este sentido, Cristian adelantó: “En La Costa estamos presentando en estos días 22 nuevas camas de cuidados intensivos. También quiero decir que en La Costa tenemos 26 respiradores. Es doloroso que haya mezquindades de poner en duda estas cuestiones. Los 6 respiradores que nos dieron se suman a los 20 que ya tenemos y que vienen del esfuerzo de toda la comunidad”.

“Además sumamos bombas de infusión y equipamiento multiparamétrico. La nueva ala cuenta con oxígeno central, tenemos el sistema de salud preparado para esta situación que atravesamos y para cualquier situación que debamos enfrentar”, añadió y continúo su mensaje reconociendo el trabajo del personal de Salud del distrito.

“Pero no alcanza solamente con el equipamiento, lo otro es el recurso humano y quiero poner en valor al sistema de salud y a los profesionales del Partido de La Costa. Todos preparados para que este equipamiento tenga resultado positivo al momento de utilizarse”, valoró Cristian al tiempo que señaló que el control de la situación sanitaria está vinculado también al esfuerzo del sistema de salud y de seguridad.

A través de sus palabras, el jefe comunal también compartió datos alentadores en relación a la situación sanitaria que se atraviesa a nivel provincial. Así, precisó que casi la mitad de los enfermos ya se han recuperado y que también bajó la tasa de letalidad frente al virus. Asimismo, detalló que disminuyeron la cantidad de casos entre trabajadores de la salud y que se estabilizó el uso de camas de terapia intensiva. También resaltó la respuesta que está dando la utilización de plasma para la recuperación de pacientes.



EL TRABAJO PARA EL MOMENTO POST PANDEMIA

Hacia el final de su mensaje a la comunidad, el intendente costero explicó que ya se está trabajando con todas las áreas de manera transversal para el momento de la post pandemia. “Si queremos alcanzar los sueños que nos proponemos, que son bien bonitos, tenemos que tener a la comunidad preparada para alcanzarlos. Tiene que ser una comunidad con un concepto real de comunidad, como un esfuerzo compartido, tiene que ser como un colectivo en donde estemos todos, donde cada uno haga su aporte”, reflexionó.

En esa línea, el mandatario comentó que, entre otros encuentros con diversos actores de la comunidad, mantuvo una reunión con el sector privado de psicólogos de La Costa, quienes realizaron un análisis, que a su consideración marcará un camino para la nueva etapa que transitará el distrito en el momento en que se deje atrás la situación de pandemia.

Para cerrar su discurso, Cristian expresó su confianza en la comunidad: “Creo en ustedes, en cada uno de ustedes. Yo creo en el Partido de La Costa y en las potencialidades de La Costa, crece año tras años no solo en habitantes, sino también en prestaciones”.

“Sé que este municipio puede concretar cada sueño que se proponga. Lo tenemos que hacer entre todos y todas. Es importante que lo sepamos, tenemos que creer en nosotros, en todos los sectores. Nadie ha alcanzado nada desde la individualidad”, aseguró Cristian.

Y concluyó: “Nosotros debemos tener sueños colectivos, más allá de lo individual. Podemos desarrollarnos en lo individual, pero lo más bonito está en lo colectivo. No bajemos los brazos, sigamos luchando por lo que creemos y queremos, que en este caso es un Partido de La Costa mejor”.