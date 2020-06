Escaramujo presentó tema musical grabado a distancia durante la cuarentena

La banda del distrito costero lanzó un cover de una conocida canción “With A Little Help From My Friends” de Los Beatles, que fue grabado a distancia y de forma separada entre los cuatro integrantes.

Al respecto, Leandro Balducci, comentó su parecer en relación a la experiencia de adaptar su actividad musical en medio de un contexto de pandemia y aislamiento social.

Además se refirió a la repercusión de la gente al observar el producto final a través de las plataformas virtuales en las cuales se difundió el material.