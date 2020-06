El video que muestra como una mujer deja que sus perros maten un gato

El trágico hecho pasó ayer a las 8.30 de la mañana en el barrio Brunacci de San Clemente. La secuencia duró unos pocos segundos y quedó registrado por la cámara de seguridad de Pablo Marano, dueño del gato que se llamaba Bono.

En las imágenes publicadas por MDA Noticias se puede ver como dos perros, presuntamente entrenados para cazar, persiguen al felino hasta que uno de estos lo acorrala y lo ataca ferozmente en el cuello.

Antes los ruidos, la mujer de la casa advierte lo que estaba pasando y sale desesperada en busca de su mascota. Logra ahuyentar a los animales de gran porte y alza en brazos a Bono.

En ese momento se puede ve como pasa caminando una joven de campera roja quien, según comentó Marano, sería la dueña de los perros. Esta persona sigue su trayectoria como si nada hubiese pasado y hasta se hace la desentendida mirando el celular.

El video causó tristeza e indignación en la comunidad san clementina por la actitud de la persona que ve toda la situación y no hace absolutamente anda para impedir la muerte del gato.

Además Marano contó que ya han ocurrido otros episodios similares: “Hace un tiempo, estos mismos perros atacaron a dos gatos y una perra, los tres eran de mi vecina. Los tres murieron. Atacan de esta forma, están en estado totalmente salvaje, o, según los que saben, están entrenados para cazar“.

“La chica que pasa caminando por la calle, como si nada, es la dueña. La misma que era acompañada cuando le mataron las mascotas a mi vecina. Ella dice ‘no son míos’, con un tono de no me importa nada, pero en el video se ve claramente como después de atacarlo vuelven a su lado“, sostuvo Marano.

Por último hizo un pedido a toda la sociedad: “Si alguien la conoce, le pido que me digan cuál es su nombre y dónde vive, porque necesitamos hacer una denuncia penal. Si ésto la hace a los gatos u otros perros, no me quiero imaginar a un nene chiquito”.

Mirá el video de la cámara de seguridad donde se ve todo lo sucedido – IMÁGENES SENSIBLES