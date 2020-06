A 15 años del “invente Román, invente”: la historia y el meme que la volvió viral

Un día como hoy, 8 de junio pero del año 2005, el relator de fútbol Mariano Closs inmortalizó una frase que quedó guardada en el incociente colectivo. Conocé la historia detrás del relato y por qué sigue vigente en la actualidad.

Noche fresca de miércoles, el estadio “Monumental” Antonio Liberti repleto de hinchas argentinos que cantan “esta noche cueste lo que cueste, esta noche tenemos que ganar”. No era una jornada más, se trataba de la 15° fecha por las eliminatorias al mundial de Alemania y la selección, dirigida por José Pekerman, se enfrentaba al clásico rival: Brasil. Como si fuera poco, el equipo que consiguiera el triunfo se aseguraba su participación mundialista.

Argentina formaba con Abbondanzieri en el arco; Coloccini, Ayala, Heinze y Sorín, en defensa; Mascherano, el “Kily” González, “Lucho” González y Juan Román Riquelme, en el mediocampo y Javier Saviola y Hernán Crespo, en la delantera. En el segundo tiempo entrarían Zanetti y Tevéz.

Por el lado del conjunto dirigido por Carlos Alberto Parreira estaban Dida en la poretría; Cafú, Juan, Roque Junior y Roberto Carlos en defensa; Emerson, Ze Roberto, Kaká y Ronaldinho, en el medio y Robinho y Adriano, en ofensiva.

Riquelme se destacó desde un primer momento. A los 4′ pisó el balón, lo pasó de pie a pie y asistió a “Lucho” Gonzáles que habilitó a Crespo para que este terminara haciendo el 1 a 0.

El tiempo pasaba y “El Torero”, continuaba dando muestras de su capacidad y calidad futbolística. A los 18′, una jugada magistral daría paso a la frase de Closs. Román toma un despeje rústico y defectuoso de un defensor de la verdeamarela y comienza a crear una obra de arte. Baja la pelota de taco para la ovación del público que se volvió loco. El balón lo recibe Mascherano que se lo pasa a “Lucho” Gonzáles para volver a dárselo a Riquelme. Mientras el capitán se saca un hombre de encima Closs le dice: “Invente… invente, Román, invente”.

Pero el suceso no termina ahí. La cosa sigue. El enganche de Boca, después de hacer magia con su taco e ir a buscar la pelota que le pasa el ex River, gambetea un brasileño -momento en el que Closs acuña su frase- y no contento con semejante jugada, se posiciona detrás de la medialuna del área para sacar un tremendo bombazo de zurda -si, con su pierna menos hábil- que desarmó a Dida y terminó impactando de llenó adentro de la red del arco.

Mariano Closs se llena la garganta de gol, la gente explota, algunos se emocionan y lloran, otros se agarran la cabeza incrédulos de lo que están viviendo. Riquelme corre, sus compañeros lo buscan para festejar pero él sigue y pide distancia con su mano. Está buscando a alguien especial. Alguien en el banco de suplentes.

La cámara enfoca la cara de Dida que lo dice todo. El guardameta camina hacia el fondo de su valla y agarra la pelota, decepcionado. El técnico de Brasil habla con sus ayudantes de campo, como quien no cae en la realidad. Riquelme sigue su marcha y por fin encuentra a quien buscó: Pablo Aimar. El cracl se abraza con su amigo y se da vuelta, escucha a la gente. Los hinchas lo vitorean: “Riquelme… Riquelme…”. Él levanta su puño derecho y la menea para adelante y para atrás.

Son unos pocos segundos pero que quedaron en la historia grande del fútbol sudamericano. No solo por la frase, si no por el contexto, la jugada terminó el un golazo, que le daba el triunfo a la Argentina frente a su clásico rival, en lo que ya era un baile y encima se clasificaba al mundial 2006 con jogo bonito.

El resto fue historia. Crespo a los 40′ metió el tercero, en una noche afilada para el goleador. A los 71′ Roberto Carlos descontaría el marcador después de sacar un sablazo en un tiro libre -de esos que eran característicos en el lateral- pero a nadie le importó y pasó desapercibido.

Todas las fotos se las llevó Riquelme que la descoció. El diez -que en realidad tenía la camiseta con el número ocho- brilló.

LA FRASE POPULAR QUE SE VOLVIÓ UN MEME VIRAL





En la actualidad la frase sigue vigente, gracias a las redes sociales que la reinventaron para darle un sentido humorístico. Sucede que las cuentas de memes y los usuarios en general utilizan dichas palabras para responder otras publicaciones que son invenciones, mentira o exageraciones.

Este usuario de Twitter lo explica sencillamente:

Un relator de fútbol lo usaba para relatar cuando Riquelme gambeteaba. Se usa para contestar cuando supuestamente lo que dice en un tuit es inventado. — estevan (@Fanderest) October 21, 2018

Algunos cibernautas emparentan esta mítica frase con la que dice: “Dibuje maestro”, como quien dice a un especialista en una materia para que se explaye pero el “invente Román”, va más allá porque además del significado literal de las palabras, la frase se retrotrae a un momento “bello” en términos futboleros. El taco, la gambeta y el remate, más el relato de Closs, suman a la definición simbólica del meme que, en síntesis, sirve para dar respuesta a un chamuyo lindo, un bolaso del bueno, esos bien hechos.

UN BONUS PARA LOS AMANTES DEL BUEN FÚTBOL

No podíamos terminar la nota sin dejar un plus para todos aquellos que se pusieron nostálgicos al rememorar ese 8 de junio del 2005. Por eso, si te quedaste con ganas de más y sos un verdadero fanático, te dejamos el partido completo –si, los 90 minutos– para que te deleites con un partidazo donde Argentina, de la mano de Román, le pintó la cara a Brasil que venía de ser campeón del mundo.

Reviví el especial de Fox Sports Clásicos con el enfrentamiento y hasta las declaraciones de los jugadores: