Teresa García tildó de “irresponsables” a quienes hablaron de una “infectadura”

La Ministra de Gobierno Bonaerense, Teresa García, consideró que es “irresponsable” hablar de una “infectadura” para referirse al aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para mitigar la propagación de la pandemia de coronavirus, sobre todo teniendo en cuenta que lo que se busca es “preservar vidas”.

“Hay sectores de la oposición que no tienen responsabilidades de gestión que califican a esta cuarentena desde el primer día de cualquier manera”, dijo y agregó que llamar ‘infectadura’ al aislamiento habla de una motivación política de algunos sectores “irresponsables”.

El viernes, unos 300 políticos, científicos, artistas e intelectuales, entre los que había ex funcionarios del gobierno anterior, emitieron un documento en el que advirtieron sobre la existencia de una “infectadura” por la cuarentena dispuesta ante la pandemia de Covid-19.

En declaraciones a Radio La Red, García reconoció, no obstante, que “hay gente que necesita trabajar y hace un reclamo legítimo”, pero recordó que “en países vecinos donde no hubo cuarentena, y las consecuencias de la pandemia no fueron sólo económicas sino humanas”.

Por otro lado, la Ministra de Gobierno estimó que “si las decisiones se toman en el Amba en relación a la circulación del virus, (desde la semana que viene) debiéramos seguir como estamos” respecto de la cuarentena porque “crecieron exponencialmente los contagios en el conurbano e interior”.

“El virus está circulando y el tránsito de personas es lo que lo hace circular”, remarcó y, en este sentido, recordó que “hasta ahora, la situación está controlada”.

García sostuvo que el gobierno bonaerense lleva adelante una “vigilancia activa en barrios humildes”, y detalló que esta semana se incorporarán “medidas preventivas en La Matanza, Lomas de Zamora, Tres de Febrero y Moreno”.

“Estamos muy al límite con el tema de circulación. Si las medidas tomadas este fin de semana limitan el transporte y el tránsito de personas, quizá podamos seguir como estábamos. Pero si el virus sigue circulando y multiplicándose, vamos a tener que tomar otras medidas”, anticipó y no descartó que sea necesario, en ese caso, “limitar algunas actividades comerciales”.

Sin embargo, expresó que “es muy prematuro” anticiparse a ello porque primero “hay que esperar a ver cómo se desarrolla esta semana la cantidad de casos”.