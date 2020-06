Brutal golpiza policial en Madariaga: “Me dijo vení para acá porque te meto 5 tiros”

En las imágenes se puede observar a tres efectivos que tiran a Fabián Andina al piso y le pegan rodillazos en la cara mientras su esposa gritaba desesperada. Le desprendieron la retina a golpes. “No me pegues. Por favor, no me pegues”, rogaba el camionero.

Un transportista terminó internado con 22 de presión y con desprendimiento de retina luego de una brutal golpiza que le propinaron tres policías en General Madariaga luego de que el hombre de manera accidental hiciera caer un cono ubicado en un retén.

Todo ocurrió este domingo a la tarde en la ruta 74 y calle Pellegrini cuando el chofer del camión salió para cargar combustible desde un galpón ubicado al lado de un control policial.





El conductor de vehículo de gran porte derribó un cono de plástico y eso generó que tres policías lo siguieran en un patrullero y tras interceptar el camión, le pidieron los papeles al hombre, identificado como Fabián Andina.

Andida mostró los papeles del camión y el permiso de circulación viejo, por lo que los uniformados le llamaron la atención. El chofer le indicó a los agentes que el permiso para circular nuevo lo tenía en su oficina, pero comenzaron a discutir y las palabras dieron lugar a la agresión física.

A la Central de Noticias de Madariaga, Andina le dijo: “El mismo policía me decía: pegáme, pegáme que están las cámaras. Vas a ver lo que te hago. Me derribó, me pegó piñas a morir y entre tres no me podían esposar. Entonces me puso un dedo en el ojo para que afloje y lo mordí”, explicó.