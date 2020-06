Cardozo anunció una nueva etapa preventiva administrada por zonas

El intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, brindó una conferencia de prensa a través de la cual anunció que por indicación del Comité Epidemiológico Local se pondrá en marcha una nueva etapa preventiva administrada por zonas.

El jefe comunal explicó que al confirmarse el caso positivo de COVID-19 en el día de hoy de un adulto mayor de la localidad de San Clemente, organizó una reunión de gabinete ampliado para coordinar el trabajo frente a la nueva situación y que producto de las recomendaciones del equipo de Salud y del Comité Epidemiológico de La Costa se decidió la medida.

Según señaló, la acción implicará en esta primera instancia la suspensión momentánea de las caminatas recreativas en San Clemente. “Vamos a llevar adelante una solicitud a las fuerzas de seguridad para que tengamos mayor presencia y control en distintas zonas que ya tenemos identificadas por conductas que no deberían ser”, adelantó el ejecutivo local.

Sobre la duración de la suspensión de las caminatas recreativas, el mandatario local precisó que será tema de estudio y evaluación para determinar el momento en que se vuelva a habilitar la actividad. Como en anteriores oportunidades, el intendente remarcó la responsabilidad y el compromiso de la comunidad para los avances y retrocesos en las actividades permitidas.

En su discurso, también apeló a los prestadores de servicios esenciales, a quienes les pidió brindar especial atención a los protocolos fundamentalmente en aquellos rubros con mayor concurrencia de personas, como son, entre otos, los supermercados y las ferreterías. Cardozo fue claro al solicitarle a los comerciantes cumplir con los protocolos y que también extiendan esa condición a los clientes.

A lo largo de su comunicado, Cardozo hizo referencia repetidamente a la necesidad del involucramiento de la comunidad para afrontar la situación. En esa línea, aseveró: “Creo en el comportamiento de equipo, creo que como comunidad podemos formar gran equipo y podemos afrontar cualquier desafío”.

En este sentido, llamó a repensar el accionar de quienes tienen responsabilidades desde lo público como ser los equipos de Salud, Desarrollo Social y Educación y a todos los organismos vinculados a la situación de emergencia para buscar las maneras de disminuir todo lo posible la circulación en la vía pública. Fue categórico al llamar a todos los actores locales y provinciales a valorar el trabajo del Comité Epidemiológico Local respetando al detalle cada una de sus recomendaciones.

La responsabilidad estuvo presente en cada línea del discurso del mandatario local como así también las medidas de prevención. “Tenemos la barrera del tapaboca, el distanciamiento social y la limpieza de manos con alcohol en gel. Esas son las barreras. Todo esto es para que no se provoque contagio. Si hacemos reuniones, nos juntamos con los vecinos, nos vamos a contagiar. Todo lo que no tenga distanciamiento social provoca contagio. Ya lo sabemos, así que no lo hagamos”, subrayó.

Respecto al momento inédito que provocó la pandemia del COVID-19, el jefe comunal sostuvo: “Esto sucede en distintas comunidades, no solamente en La Costa. No es un chiste, no es una situación más, es una situación desconocida pero sabemos determinadas cosas que tenemos que hacer para no contagiarnos. Les pido respeto, responsabilidad a todos. Primero individual, que eso va a hacer la diferencia en lo colectivo”, sostuvo.

“Le pido a toda la comunidad que nos cuidemos, vamos a estar bien si cada uno está en la posición que tiene que estar, si nos comportamos como un equipo”, consideró Cardozo sobre el pedido de responsabilidad y respeto frente a los recaudos sanitarios de la población de La Costa.

Asimismo, el intendente fue contundente al expresar que se mantendrán las gestiones con todos los organismos provinciales y nacionales a fin de incorporar nuevas herramientas que permitan afrontar del mejor modo posible los distintos escenarios que puedan presentarse. “Vamos a hacer todo lo que haya para hacer cuidar a nuestra comunidad”, completó el intendente.