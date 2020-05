Para pasar el aislamiento, Guns N’ Roses edita un video en vivo de su gira 2019

No es muy común que suceda y fue una agradable sorpresa para los fans de la banda de Axl Rose, Slash y Duff Mckagan. Guns N’ Roses publicó ayer por la noche argentina un video en la plataforma YouTube con 3 canciones filmadas de manera oficial.

El combo “Gunner” incluye un tema de su multiplatino Appetite for Destruction, It’s so Easy, una canción perteneciente al Use Your Illusion I, Double Talkin’ Jive y la que da titulo al ultimo trabajo de estudio, Chinese Democracy.

Si bien el material recibió algunas criticas por su acotado tiempo de duración y simpleza en sonido e imagen, no es una situación que se de con facilidad. GNR suele editar nulo material de sus presentaciones en vivo y esta fue una oportunidad que además y según el Manager del grupo, se repetirá en corto plazo.

Not In This Lifetime Selects | Guns N’ Roses – Not In This Lifetime Tour: Salt Lake City, Utah – October 29, 2019.