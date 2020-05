Más clubes del fútbol de Brasil analizan el recorte de salarios por la pandemia

El entrenador portugués de Flamengo, Jorge Jesús, regresó a Brasil tras un mes en su país y no descartó recortes salariales en su equipo.

«En este momento está todo abierto», comentó Jesús sobre la posibilidad de un ajuste en el sueldo por el receso, en diálogo con EFE antes de partir desde el aeropuerto de Lisboa hacia Río de Janeiro.

«No soy diferente a los demás. En todo el mundo todos los profesionales de todas las áreas están discutiendo las reducciones salariales y conmigo también será discutido, no tengo dudas sobre eso», explicó Jesús, a quien aún le quedan dos meses de contrato en Flamengo.

Jesús consiguió la Copa Libertadores 2019, en la que venció a River por 2 a 1 en la final, y por eso reconoció: «El Flamengo me quiere mucho y eso es determinante en mi decisión. No tengo, en este momento, ningún otro proyecto que no sea mi compromiso con la institución que me tiene contratado».

La liga de Brasil se frenó el pasado 15 de marzo, ante el avance del coronavirus, que ya se cobró mas de 6.000 vidas en el país sudamericano y contagió a más de 85 mil personas.