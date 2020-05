El 70% de los municipios de la Provincia tiene prohibidas las caminatas

A una semana del anuncio de Alberto Fernández, apenas 37 municipios mantienen las salidas a caminar. ¿Qué pasará en La Costa luego de la semana de prueba?

De los 135 municipios bonaerenses, apenas 37 habilitaron el tiempo de esparcimiento para los vecinos. Si 93 municipios tienen prohibidas las caminatas, la tendencia invita a pensar que habrá que quedarse un tiempo más encerrado en nuestros hogares.

Hubo pocos intendentes que se atrevieron a aprobar las caminatas y con el correr de los días, los distritos que no habían definido la situación se fueron corriendo para el lado de la prohibición. A esta altura hay apenas 5 municipios que todavía no resolvieron qué hacer con las salidas transitorias, por lo que mantienen la prohibición y todo hace pensar que la continuarán, pues entienden que cada día el riesgo es mayor por lo tanto no la van a tomar.

La mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires tienen prohibida las salidas a caminar, a una semana que las anunció el presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Qué pasará en la próxima semana? Regresa el debate en torno a las caminatas a días de una definición clave a nivel nacional: ¿cómo seguirá la cuarentena tras el 10 de mayo?