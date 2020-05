Repudian otorgamiento de prisión domiciliaria a condenados por crímenes de lesa humanidad

El comunicado difundido fue firmado por casi 30 organizaciones no gubernamentales que adhirieron en rechazo de la decisión.

En ese contexto desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Tuyú Sur, expresaron su pedido para la revisión de estas medidas.

Leé el comunicado divulgado completo:

Desde los Organismos de Familiares y DD. HH. de distintos lugares de

nuestro país, expresamos nuestro más profundo repudio a las decisiones tomadas por importantes sectores de la justicia argentina, con respecto al otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria a represores condenados por crímenes atroces.

Hoy con la excusa de la pandemia del COVID 19 que afecta al mundo, intentan nuevamente consagrar la impunidad, sentando de esta forma

un peligroso precedente en el camino de justicia elegido por el pueblo argentino.

Es obscena la cantidad de pedidos de prisiones domiciliarias que con este motivo los represores presentaron a la justicia pretendiendo obtener beneficios políticos, aprovechando en forma oportunista la gravedad de la situación por la que atraviesa nuestro país y el mundo. Pero más alarmantes aún son las decisiones que viene tomando la justicia al respecto. Decisiones que contradicen su principal función de guardianes de la verdad, que como bien jurídico fue consagrada en tantos y tan costosos juicios en los que no sólo fue reconocida la existencia de un plan sistemático del exterminio y la criminalidad del Estado, sino que, en consecuencia y como parte de esa verdad, se condenaron al cumplimiento efectivo de las penas a tantos criminales, responsables materiales e intelectuales de estos hechos.

En ese peligroso camino desde ya hace tiempo se vienen dando lamentablemente pasos, pasos significativos, sobre todo desde los cuatro últimos años del macrismo, cuando la prisión domiciliaria fue el atajo elegido para saldar el fracaso sufrido tras el intento de una amnistía encubierta como lo fue el invento del 2×1. Hoy nuevamente con la excusa de la pandemia se están dando peligrosamente los primeros pasos en ese sentido. El 28 de marzo por decisión de la Cámara n° 3 integrada por Ángela Ledesma, Liliana Catucci y Eduardo Righi otorgó el beneficio de la prisión

domiciliaria a Walter Pagano, represor rosarino ex –integrante civil del Servicio de Inteligencia del Ejército, sobre quien pesan dos condenas a prisión perpetua, resolución que ni siquiera fue comunicada como corresponde a la parte querellante. Seguidamente el 16 de abril por decisión del Juez Ricardo Bustos Fierro, le fue otorgado este beneficio por razones humanitarias al conocido represor cordobés Carlos Yanicelli, condenado por crímenes atroces a prisión perpetua. Al día siguiente el 17 de abril la Sala n° 2 de Casación Penal integrada por Carlos Mahiquez ex –ministro de la ex –gobernadora Vidal y Guillermo Yacobucci conocido defensor del terrorismo de estado, ambos designados entre gallos y medianoche durante el gobierno de Mauricio Macri, acaban de otorgar este beneficio, con el coronavirus como argumento al conocido represor rosarino Lucio Nast, condenado a 22 años de prisión por crímenes de lesa

humanidad.

A todo esto hay que agregar que hoy se encuentran en esta última Cámara para su resolución los pedidos de este beneficio presentados por las defensas de los criminales Alfredo Aztis y Jorge “tigre” Acosta. Frente a este nuevo intento los familiares y organismos de DD. HH. reiteramos nuestro más absoluto rechazo a este nuevo camino que pretende transitar nuestra justicia. Entendiendo que no existen en estas circunstancias, razones capaces de justificar el levantamiento del aislamiento social al que fueron sometidos por la gravedad de sus crímenes. Ni siquiera aquellas que alegan razones humanitarias, ya que es justamente por estas razones por las que fueron condenados como criminales de lesa humanidad.

Adhieren:

