Un periodista del canal de noticias TN destacó las medidas tomadas por Cristian Cardozo

El periodista de Todo Noticias, Pablo Gravellone, destacó la decisión tomada por el intendente del Partido de La Costa, Cristian Cardozo, de impulsar medidas bajo la consigna “En La Costa y en Argentina no estamos de vacaciones”.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista compartió la publicación de Cardozo donde se detallan las medidas tomadas de cara al próximo fin de semana largo y remarcó: “Excelente mensaje. Entiendo que a los propietarios de viviendas en La Costa no se les puede prohibir que viajen (pagan sus impuestos todo el año y pueden elegir dónde vivir), pero si pueden no viajar. Y los otros no tienen ningún motivo para viajar y muchos para quedarse en su casa”.

Cabe recordar que, en las últimas horas, el intendente de La Costa anunció que “en La Costa, al igual que en otros centros turísticos, hemos tomado la decisión de cerrar los parques temáticos, bingos, casinos, cines, teatros, salas de videojuegos y entretenimientos. Restaurantes, bares y hoteles deberán bajar su ocupación al 50%. Suspendimos todo tipo de actividades culturales, sociales y reuniones masivas. Realizaremos rigurosos controles”.

A esta decisión le sumó: “Junto a muchas inmobiliarias, también hemos decidido suspender los alquileres para este fin de semana. Les solicitamos a todos los prestadores de servicios que respeten los decretos y normativas previstas para cada sector. Debemos ser responsables, estar unidos para entre todos y todas superar esta situación”.

Cristian Cardozo pidió también a los vecinos llevar adelante las medidas de prevención. “Esta etapa nos exige solidaridad, determinación y máxima responsabilidad social e individual. Reiteramos, en La Costa no estamos de vacaciones. Cuidate, cuidá a tus hijos, a tu familia, a tus vecinos, a tu comunidad. Si hacemos lo que tenemos que hacer, si somos solidarios y estamos unidos, entre todos le ganaremos a este virus”, manifestó.