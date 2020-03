«Nuestra voluntad es ayudar»: la respuesta de Turner ante el pedido de Alberto Fernández de liberar el fútbol

Luego de las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández para prevenir el contagio de COVID-19, también sugirió que las empresas prestadoras, liberen los partidos de fútbol y puedan verse por televisión abierta.

“El fútbol se juega a puertas cerradas, no habría inconvenientes. Me encantaría que en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlo no por sistema codificado, sino por TV abierta. Ya que nos vamos a quedar en casa, para nosotros es un divertimento ver los partidos de fútbol”, dijo Fernández.

Las empresas Turner y Disney son las «dueñas del fútbol» y desde la señal de TNT Sports emitieron el siguiente comunicado:

Ahora, resta esperar qué intensiones tendrá el otro 50%, para saber si habrá «fútbol para todos».