Los Juegos Universitarios de Playa arrancaron con una gran fiesta del deporte en La Costa

Con la presencia de más de 700 estudiantes de distintas universidades e institutos terciarios de la Argentina se vivió la primera jornada de los Juegos Universitarios de Playa en Mar de Ajó.

La jornada fue a pleno sol y se vivieron partidos de las distintas disciplinas que forman parte de esta edición 2020 de los JUPLA organizados por la Federación Universitaria del Deporte Universitario, la Universidad Atlántida Argentina y la Municipalidad de La Costa.

A continuación, todos los resultados de la primera jornada de este viernes 13 de marzo:

BÁSQUET 3X3

Masculino

Universidad Nacional de San Martín 8 – Universidad Nacional de San Juan 7

Universidad Nacional de La Matanza 14 – Universidad Nacional de La Plata 5

Universidad Atlántida Argentina 11 – Universidad Nacional de San Martín 7

Universidad Nacional de San Juan 8 – Universidad Nacional de La Matanza 15

Universidad Nacional de La Plata 8 – Universidad Nacional de San Martín 6

Universidad Atlántida Argentina 8 – Universidad Nacional de La Matanza 14

Universidad Nacional de La Plata 12 – Universidad Nacional de San Juan 14

Universidad Nacional de San Martín 8 – Univ. Nacional de La Matanza 11

Universidad Nacional de San Martín 9 – Univ. Nacional de La Matanza 16

Femenino

Universidad Nacional de San Martín 4 – Universidad Nacional de Quilmes 3

Universidad Nacional de La Matanza 12 – Universidad Nacional del Oeste 4

Universidad Atlántida Argentina 7 – Universidad Nacional de San Martín 10

Universidad Nacional de Quilmes 11 – Univ. Nacional de La Matanza 12

Universidad Nacional del Oeste 5 – Universidad Nacional de San Martín 11

Universidad Nacional del Oeste 10 – Universidad Nacional de Quilmes 11

Universidad Atlántida Argentina 6 – Universidad Nacional de La Matanza 21

VOLEIBOL DE PLAYA

Femenino

ZONA A

Universidad Atlántida Argentina 0 – Universidad Nacional de San Martín 2

Universidad Tecnológica Nacional 0 – UNICEN (Tandil) 2

Universidad Atlántida Argentina 2 – Universidad Tecnológica Nacional 0

Unicen (Tandil) 0 – Universidad Nacional de San Martín 2

ZONA B

Universidad Atlántida Argentina B 2 – Universidad Nacional de San Martín B 0

Univ. Nacional de Quilmes 2 – Inst. Formación Docente 186 (Santa Teresita) 0

Universidad Atlántida Argentina B 2 – Universidad Nacional de Quilmes 1

Inst. Formación Docente 186 (Sta. Tta.) 2 – Univ. Nacional de San Martín B 1

ZONA C

Universidad Nacional de La Matanza A 2 – Universidad Metropolitana 0

Univ. Nacional de La Matanza A 2 – Universidad Nacional de José C. Paz 0

ZONA D

Universidad Nacional de La Matanza B 2 – Univ.Nacional de Tres de Febrero 1

Universidad Nacional de La Plata 2 – Universidad Provincial de Córdoba 0

Universidad Nacional de La Matanza B 0 – Universidad Nacional de La Plata 2

Universidad Provincial de Córdoba 1 – Univ. Nacional de Tres de Febrero 2

VOLEIBOL DE PLAYA

Masculino

ZONA A

Universidad Atlántida Argentina 2 – Inst. Superior de Educación Física N° 27 1

Universidad Nacional del Oeste 2 – Universidad Metropolitana 0

Universidad Nacional de La Plata – Instituto Superior de Educación Física 27

Univ. Nacional de La Plata 2 – Inst. Superior de Formación Docente N° 27 1

Universidad Atlántida Argentina 2 – Universidad Nacional de La Plata 1

ZONA B

Univ. Atlántida Argentina B 2 – Universidad Nacional de Tres de Febrero 0

Univ. Nacional de José C. Paz 0 – Instituto Superior de Educación Física N° 1 2

Universidad Atlántida Argentina B 2 – Universidad Nacional de José C. Paz 0

Inst. Superior de Educación Física N° 12 – Univ. Nacional de Tres de Febrero 0

ZONA C

Universidad Nacional de La Matanza 2 – Universidad Nacional de Córdoba 0

Univ. Tecnológica Nacional Haedo 2 – Universidad Provincial de Ezeiza 0

Univ. Nacional de La Matanza 2 – Universidad Tecnológica Nacional Haedo 0

Universidad Provincial de Ezeiza 0 – Universidad Nacional de Córdoba 2

ZONA D

Universidad Nacional de San Martín 2 – Universidad Provincial de Córdoba 1

Inst. Superior de Formación Docente 209 0 – Univ. Nacional de Quilmes 2

Univ. Nacional de San Martín 2 – Inst. Superior de Formación Docente 209 0

ZONA E

Universidad Nacional de Tres de Febrero 0 – UNICEN (Tandil) 2

Inst. Sup. de Formación Docente 186 0 – Univ. Tecnológica Nacional (BA) 2

Univ. Nacional de Tres de Febrero 2 – Inst. Sup. de Formación Docente 186 0

Universidad Tecnológica Nacional (BA) 2 – UNICEN (Tandil) 0

FÚTBOL PLAYA

Masculino

ZONA A

Universidad Nacional de José C. Paz 2 – Universidad Nacional de La Plata 3

Universidad Tecnológica Nacional 2 – Universidad Nacional de San Martín 5

Universidad Nacional de San Martín 2 – Universidad Nacional de La Plata 4

Univ. Nacional de José C. Paz 3 (3) – Universidad Tecnológica Nacional 3 (2)

ZONA B

Univ. Nacional de La Matanza 2 – Universidad Nacional Tres de Febrero 4

Universidad Nacional de Quilmes 5 – Universidad Nacional de San Martín B 2

ZONA C

Univ.Atlántida Argentina 8 – Inst. de Formación Docente 209 (Hurlingham) 1

Universidad Atlántida Argentina 4 – Universidad Nacional de la Patagonia 2

FÚTBOL PLAYA

Femenino

ZONA A

Universidad Atlántida Argentina 4 – Universidad Nacional de José C. Paz 2

Inst. de Formación Docente 209 (Hurlingham) 0 – Univ. Nacional San Juan 4

HANDBALL DE PLAYA

Femenino

ZONA A

Universidad Atlántida Argentina 2 – Universidad Nacional de José C. Paz 0

Universidad Nacional de La Matanza 0 – Liga Dep. Universitaria de Uruguay 2

Universidad Atlántida Argentina 0 – Universidad Nacional de La Matanza 2

Liga Dep. Universitaria de Uruguay 2 – Universidad Nacional de José C. Paz 0

HANDBALL DE PLAYA

Masculino

ZONA A

Universidad Atlántida Argentina 0 – Univ. Nacional de Villa María (Córdoba) 2

Universidad Tecnológica Nacional 2 – Universidad Nacional de La Plata 1

Universidad Atlántida Argentina 0 – Universidad Tecnológica Nacional 2

Univ. Nacional de La Plata 2 – Univ. Nacional de Villa María (Córdoba) 0

ZONA B

Universidad Nacional de José C. Paz 2 – Universidad Nacional de San Martín 0

Univ. Nacional de José C. Paz 2 – Inst. Superior Docente 186 (Santa Teresita) 0

HÓCKEY DE PLAYA

ZONA A

Universidad Atlántida Argentina 0 – Universidad Nacional de José C. Paz 11

Univ. Nacional San Martín 0 – Inst. de Formación Docente 209 (Hurlingham) 1

Univ. Atlántida Argentina 0 (0) – Universidad Nacional de San Martin 0 (1)

-Inst. Sup. Formación Docente 209 (Hurlingham) 1 – Univ. Nac. José C. Paz 2

RUGBY DE PLAYA

ZONA A

Universidad Atlántida Argentina 3 – Universidad Tecnológica Nacional 2

Univ. Nacional de Mar del Plata 1 – Universidad Nacional de La Plata B 7

Universidad Atlántida Argentina 5 – Universidad Nacional de Mar del Plata 2

Universidad Nacional de La Plata B 6 – Universidad Tecnológica Nacional 4

ZONA B

Univ. Nac. Tres de Febrero – Univ. Nac. La Plata (W.O. no presentó equipo)

Instituto San Pablo (Avellaneda) 5 – Univ. Nacional de Mar del Plata B 3

Universidad Nacional de La Plata 4 – Instituto San Pablo (Avellaneda) 4

Univ. Nacional de Mar del Plata B 5 – Universidad Nacional Tres de Febrero 9

TENIS PLAYA

DOBLES MASCULINO

Universidad Nacional de José C. Paz / Universidad Nacional de La Matanza a Universidad Atlántida Argentina / Univ. Provincial de Córdoba por 6-0 y 6-1

Universidad Nacional de La Plata a Unicen (Tandil) / Universidad Atlántida Argentina por 7-5 y 6-4

Universidad Nacional de San Martín a Universidad Nacional de San Martín / Unicen (Tandil) por 3-6, 7-5 y 10-5

DOBLES FEMENINO

Universidad Nacional de San Martín a Universidad Atlántida Argentina por 5-7, 6-3 y 10-5

DOBLES MIXTO

Universidad Nacional de La Plata / Universidad Nacional de La Matanza a Universidad Provincial de Córdoba / Unicen (Tandil) 9-3

Universidad Nacional de José C. Paz a Universidad Atlántida Argentina 9-8 (7-5)

Universidad Provincial de Córdoba / Unicen (Tandil) a Universidad Nacional de José C. Paz 9-4

AGUAS ABIERTAS

3K – Masculino

1-Nicolás Segurado (Universidad Tecnológica Nacional) 39m26s

2-Agustín Carrizo (Asociación Mutual Guardavidas Santa Fe) 39m33s

3-Esteban Godoy (Asociación Mutual Guardavidas Santa Fe) 49m00s

3-Ezequiel Ruíz González (Universidad Nacional de San Juan) 49m00s

3K – Femenino

1-Paula Mautino (Universidad Nacional del Litoral) 53m30s

2-Paula Murzi (Universidad Nacional de Lanús) 53m38s

3-Brenda Montenegro (Universidad Atlántida Argentina) 56m40s