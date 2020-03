La Dirección de Género de La Costa emitió un cominicado luego del femicidio en Las Toninas

El martes por la noche todo el Partido de La Costa se vio paralizado ante el hallazgo del cuerpo de una mujer asesinada y enterrada en el patio de la casa de su ex pareja.

Sucedió en Las Toninas y la víctima de 39 años y de nacionalidad boliviana se encontraba desaparecida desde el domingo a las 16 horas.

De esta manera, ante un nuevo caso de femicidio en nuetro país, contabilizándose en el quinto, solo en los primeros cuatro días del mes de marzo, la Dirección de Género que depende de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de La Costa, emitió el siguiente comunicado:

No estamos todas, nos falta Octavia. Expresamos nuestro profundo dolor ante el femicidio de Octavia Colque Taquichiri, perpetrado en el día de ayer por su ex pareja y padre de sus hijos en la localidad de Las Toninas. Octavia tenía 39 años, era miembro de la colectividad boliviana residente en Las Toninas. Eligió esta localidad de nuestro Partido hace 15 años para criar a sus 3 hijos. Octavia había terminado su temporada laboral en La Costa y se disponía a volver a Bolivia, para reencontrarse con sus hijas. El nombre de Octavia Colque Taquichiri se suma a la larga lista de mujeres víctimas de femicidio en Argentina. En lo que va del año 2020 se han perpetrado 66 femicidios en nuestro país, una muerte cada 23 horas. El femicidio es la forma más extrema de la violencia machista y tienen un carácter profundamente social, cultural y político, resultado de las relaciones estratégicas de poder, dominación, privilegio y fundamentalmente, propiedad de los varones con respecto a las mujeres en la sociedad. La Dirección de Género de la Municipalidad de La Costa se encuentra acompañando y conteniendo a la familia para poder transitar este difícil momento y garantizar que se haga justicia por Octavia . Como comunidad debemos comprometemos a trabajar arduamente para erradicar y prevenir la violencia patriarcal, para que no haya ni una mujer muerta más en manos de aquellos que dicen amarlas.

Justicia por Octavia Colque Taquichiri

Ni una menos ¡Vivas nos queremos!