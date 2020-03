Favale conmovido por el fallecimiento de Passarelli: «Juanjo fue muy influyente en mi carrera»

El conductor de C5N dialogó en La Primera Mañana con Carlos Bron y se refirió al periodista Juan José Passarelli quien perdiera la vida en la madrugada de hoy.

Favale se mostró impactado por la noticia y sobre el final de la charla sostuvo: «Lo quise mucho a Juanjo».

Ambos compartieron años en la radiofonía costera y fueron socios del emblemático inicio de la Punto Uno. Un proyecto que marcó historia en lo artístico pero que por motivos administrativos los llevó a cierto distanciamiento.

En su cuenta de Facebook, Favale se mostró dolido por esta situación y escribió: «Hacia años que no hablaba con él. No nos llamábamos. El orgullo, a veces es traidor. Pasé por la radio la semana pasada. Estuve a punto de frenar , y no lo hice. Hoy me despierto y me entero de que ya no está. Juanjo querido, maestro de mis pasos iniciales, solo tengo para vos mucho agradecimiento. Te dejo un abrazo enorme y eterno. Ese que no supe darte en vida».