Importante información sobre la Autovía 11

Luego de la polémica desatada en las ultimas horas sobre el derrumbe de algunos tramos de la calzada de la Autovía 11, obra no concluida por el gobierno de María Eugenia Vidal, el sitio Entrelíneas.info, publicó importante información sobre el futuro del trazado.

Cabe destacar que durante la finalización de la semana pasada, varios medios regionales se hicieron eco de un video publicado por el Periodista Quique Silva, donde se muestran los derrumbes que sufre la Ruta 11.

En este caso, el sitio www.diarionoticiasweb.com.ar, destacó un informe realizado por TVC5 Noticias, en base al video de Silva.

En este contexto, Entrelíneas.info detalló que la Ruta 11, está «dentro de las prioridades del Gobernador Bonaerense Axel Kicillof»:

El Ministro concedió una entrevista a la Agencia Télam en la que puntualizó el estado en el que se encontró el área ahora a su cargo. “Después de las PASO, el Ministerio dejó de pagar todo, menos los sueldos: desde la luz hasta las obras propias y las transferencias a los municipios. Hubo un corte absoluto en la cadena de pagos”, destacó Simone, quien agregó que hay unas 250 obras paralizadas, por alrededor de $ 11.600 millones.

El funcionario bonaerense aseveró que la idea del Ministerio es armar un plan estratégico dividido en 3 partes: la proyección de obras para los próximos 5 años; un plan a largo plazo para cuestiones que no se pueden resolver en lo inmediato, como las de la vivienda, y resolución de necesidades inmediatas y urgentes a través de obras que deben reanudarse. Para ello, y mientras Hacienda de la Provincia “busca resolver el ajuste presupuestario con el que nos encontramos”, Infraestructura y Servicios Públicos está en condiciones de recurrir a los préstamos que no fueron utilizados durante la gestión de María Eugenia Vidal, decisión que se dio en el marco del “ajuste bestial” que se hizo desde mayo de 2018.

Simone contó que el gobernador Axel Kicillof quiere que “hagamos obras que tengan algún impacto en la vida de la población. Eso, en una provincia tan grande y diversa varía de acuerdo con los lugares: puede ser manejo de inundaciones, ampliación de redes de agua potable y cloacas, acciones sobre seguridad vial en una ruta provincial que cruce el tejido urbano, proveer de infraestructura urbana como luz, gas o agua”.

En ese contexto, el Ministro de Infraestructura enumeró cuáles son las obras prioritarias para su cartera. “Tenemos que trabajar en situaciones de manejo del agua tanto ante inundaciones como en cuanto a provisión de agua y cloacas. A nivel vial, hay rutas como la 6 o la 11 sobre las cuales hay que empezar a trabajar de modo más intenso. No sólo hay que invertir sino ver el control de cargas para que una vez que se hace la obra no la destruyan los camiones. Es muy importante el tema de la seguridad vial: atacar los puntos donde hay accidentes por problemas de infraestructura como falta de puentes peatonales, semáforos, rotondas mal señalizadas, banquinas no marcadas”, declaró el ex funcionario de la Auditoría General de la Nación.

Simone también se refirió al estado de las obras de la cuenca del Río Salado. “La Provincia sólo desembolsó un 9% de la parte que le correspondía. La obra más importante, el dragado, no empezó. La vamos a largar ahora: ya activamos pagos para las obras complementarias”, adelantó el Ministro.