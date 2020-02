Pinamar | Guardavidas realizaron un paro de actividades en reclamo de mejoras salariales

Ocurrió en la jornada del jueves y según el comunicado de la propia Asamblea de la Asociacion de Guardavidas de Pinamar fue «ante la incomparecencia de LA CAMARA DE CONCESIONARIOS DE BALNEARIOS»

En tanto agradecieron «la comunidad y a los visitantes por la paciencia y el acompañamiento».

En respuesta a este cese de actividades en medio de la temporada y con las playas llenas de turistas, esta fue la expresión de Los Concesionarios de Unidades Turísticas Fiscales del partido de Pinamar:

«Los Concesionarios de Unidades Turísticas Fiscales del partido de Pinamar hemos hecho una nueva propuesta a la AGP para la actualización para los salarios el pasado martes 4 de febrero de 2019 en presencia del ministerio de trabajo.

Nuestra propuesta fue la siguiente:

Salario básico de $ 30.000 retroactivo a noviembre. Luego ir incrementando el mismo desde noviembre hasta Abril llevando el básico a $ 37.000 (el cual solicitaba la AGP) más un bono extra de $ 5.000. Dicho aumento representa el 56.42% en relación a la última paritaria 2018/2019.

TOTAL: 56.42%

A todo lo expuesto se le suman todos los adicionales que corresponden por ley como ser 50% por actividad riesgosa, 3% de antigüedad, mas presentismo, y todo lo referido a adicionales.

Esto se traduce que con el aumento propuesto el salario de bolsillo de un guardavida que recién ingresa por 6 hs al día 6 dias a la semana sería de $ 46.472.

La AGP (Asociación de Guardavidas de Pinamar) NUEVAMENTE HA RECHAZADO LA MISMA, cerrando de esa manera el dialogo.

Queremos dejar en claro que hemos hecho el mayor de los esfuerzos, que la inflación nos afecta a todos por igual, y que venimos de 5 malos años en términos económicos, sumado a todos los demás aumentos que hemos sufrido en materia de impuestos, cánones municipales y tasas municipales, que tornan imposible poder ofrecer más o en diferentes condiciones. Nuestros negocios también tienen otros actores que trabajan como ser el gremio gastronómico y de carperos.

Se nos informa que si no contamos con el servicio los balnearios serán clausurados, dejando miles de puestos de trabajo en la calle. No nos es posible acudir a reemplazos dado el Municipio de Pinamar no tiene intenciones de cubrir mínimamente el servicio para que podamos funcionar a través de guardavidas Municipales, que si posee, y que nosotros también pagamos con nuestros impuestos en la tasa de seguridad que abonamos.

Se nos está prohibiendo poder ejercer el comercio, a través de un gremio de guardavidas que no entiende la situación por la que los balnearios pasan, y que reiteramos, hemos hecho el mayor de los esfuerzos para acercar una propuesta superadora según lo solicitaran y que nuevamente han rechazado.

El derecho a huelga es un derecho consagrado en la constitución nacional, pero si no podemos contar con otros guardavidas para poder suplir mínimamente el servicio por no poder brindarles seguridad a los que SI desean trabajar, entendemos que estamos ante una extorsión de una magnitud nunca vista en Pinamar.

Esperemos no tener que lamentar una tragedia por no permitirnos brindar el servicio en medio de una temporada que hace mucho no se veía en nuestra ciudad.

Asociación de Concesionarios de Unidades Turísticas Fiscales del partido de Pinamar»