La tarjeta alimentaria será del Nación, no se podrá extraer dinero ni comprar alcohol

En el marco del plan de la lucha contra el hambre en la República Argentina, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo lanzará una tarjeta alimentaria para familias con hijos de hasta 6 años.

Según informaron desde la cartera, la tarjeta no tendrá nombre y será del Banco Nación. Será igual que una tarjeta de débito de la entidad, de modo de no hacer diferencia entre los segmentos sociales. Pero únicamente podrá ser usada para comprar alimentos y bebidas, excepto las alcohólicas. No podrá extraerse dinero de un cajero.

Los beneficiarios no tienen que tramitar la tarjeta en ningún lado, ni tampoco inscribirse. Por varios cruces de las bases de datos, las personas serán contactadas y la tarjeta les llegará a su casa o tendrán que buscarla en alguna sucursal del banco. Eso no está definido aún, dijeron fuentes de la cartera de Desarrollo Social. El universo alcanza a unos 4 millones de personas.

Esta política no suplanta ninguna de las políticas sociales existentes. No reemplaza la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni es excluyente con otros planes.

Todos los meses el Gobierno recargará las tarjetas. El monto aún no fue oficializado, pero habrá distintos valores fijos en función de la cantidad de hijos que tenga cada madre o padre.

Fuente Política Argentina